Consommation diversifiée des médias : une perspective plus nuancée sur la polarisation politique

L'influence des médias sur les opinions politiques des citoyens dans un pays polarisé est un sujet de grand intérêt et de débat. Une nouvelle étude menée par des chercheurs du MIT met en lumière cette question, soulignant l'importance de mesurer avec précision les habitudes médiatiques des gens avant de tirer des conclusions.

Les chercheurs ont utilisé une méthodologie unique, combinant une vaste expérience d'enquête en ligne avec des données de suivi sur le Web pour capturer la consommation d'informations réelle des participants. Bien que les mesures basées sur des enquêtes soient généralement corrélées aux préférences médiatiques déclarées, l'étude a révélé des différences significatives dans les habitudes réelles de consommation d'informations des individus. Cette constatation remet en question l'hypothèse commune selon laquelle la nature polarisée des habitudes médiatiques des Américains et remet en question la fiabilité des données d'enquête lors de l'étude des effets des médias politiques.

L'auteur principal Chloe Wittenberg, PhD '23, souligne l'importance de reconnaître que les réponses aux enquêtes peuvent ne pas refléter parfaitement les habitudes médiatiques des individus. L'étude, publiée dans le Journal of Politics, intitulée « Media Measurement Matters : Estimating the Persuasive Effects of Partisan Media with Survey and Behavioral Data », souligne la nécessité d'une approche globale pour mesurer les préférences médiatiques.

L'étude aborde également la distinction importante entre les préférences déclarées et révélées. Certains chercheurs soutiennent que la polarisation existante conduit à une consommation médiatique très partisane, tandis que d’autres soutiennent que les sources médiatiques partisanes incitent les individus à adopter des opinions plus polarisées. En mesurant simultanément l’autosélection des médias et ses effets persuasifs, les chercheurs fournissent des informations précieuses sur la dynamique nuancée de la consommation diversifiée des médias.

En outre, l’étude révèle des variations dans le pouvoir de persuasion des médias partisans selon les différents publics d’information. Les participants qui consultaient moins les sites d’information que les sites de divertissement se sont révélés plus facilement influencés par les médias partisans. Cependant, il y avait un écart entre les données de l'enquête et les données de navigation sur le Web en ce qui concerne l'orientation politique. Les résultats de l’enquête ont indiqué que les individus peuvent être ouverts à l’information provenant de sources idéologiquement opposées, tandis que les données de navigation sur le Web ont montré que les individus ayant un régime médiatique extrême sont principalement convaincus par des médias alignés sur leurs convictions existantes.

Ces résultats mettent en évidence l’importance de mesurer avec précision les préférences médiatiques des individus et la nécessité d’exploiter des données réelles pour étudier les médias politiques. Même si l’étude s’est concentrée sur la politique éducative, les chercheurs reconnaissent le potentiel de dynamiques différentes dans les études sur d’autres questions politiques qui présentent des niveaux plus élevés de polarisation.

À l’avenir, les chercheurs encouragent l’exploration de diverses mesures pour acquérir une compréhension plus complète des préférences médiatiques. L’objectif n’est pas de fournir une mesure parfaite mais plutôt d’inspirer une réflexion critique sur la manière dont nous mesurons ces préférences afin de répondre efficacement aux dangers de la polarisation politique.

Source : Nouvelles du MIT

