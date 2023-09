Une nouvelle étude met en garde contre un événement d’extinction massive imminent en raison de la chaleur extrême

Une étude pionnière publiée dans Nature Geoscience prédit une extinction massive des mammifères dans environ 250 millions d’années. La recherche, menée par l'Université de Bristol, révèle que la chaleur extrême résultant de la formation d'un supercontinent pourrait potentiellement éliminer presque tous les mammifères.

L'étude utilise des modèles climatiques de superordinateurs pour projeter l'impact futur des extrêmes climatiques lorsque les continents de la Terre finiront par fusionner. Les résultats indiquent qu’à mesure que le soleil devient plus brillant et émet plus d’énergie, combiné à des niveaux accrus de CO2 et aux effets de la formation des continents, les températures atteindront des sommets sans précédent.

Les facteurs contribuant aux températures extrêmes comprennent les éruptions volcaniques qui libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, exacerbant ainsi le réchauffement de la planète.

Même si les mammifères, y compris les humains, ont toujours été capables de s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes, leur tolérance à la chaleur excessive est limitée. Les simulations réalisées dans le cadre de l’étude suggèrent qu’une exposition prolongée à des températures extrêmes s’avérerait impossible à survivre pour les mammifères.

L'auteur principal, le Dr Alexander Farnsworth de l'Université de Bristol, explique que la formation d'un supercontinent créerait un environnement hostile dépourvu de sources de nourriture et d'eau pour les mammifères. Des températures généralisées allant de 40 à 50 degrés Celsius, ainsi que des niveaux d’humidité élevés, empêcheraient les mammifères de réguler leur température corporelle.

Bien que l’étude se concentre sur un scénario futur dans des millions d’années, elle souligne la nécessité urgente de répondre à la crise climatique actuelle causée par les émissions humaines de gaz à effet de serre. Les chercheurs soulignent l’importance d’atteindre le plus tôt possible des émissions nettes nulles pour atténuer les effets de la chaleur extrême et protéger la santé humaine.

Les recherches menées par l'équipe internationale de scientifiques ont utilisé des modèles climatiques et des simulations pour prédire les futures tendances climatiques du supercontinent, nommé Pangea Ultima. Pour estimer les futurs niveaux de CO2, l’équipe a pris en compte divers facteurs tels que le mouvement des plaques tectoniques, la chimie des océans et la biologie. Les calculs suggèrent que sans mesures significatives pour réduire les émissions de carbone, les niveaux de CO2 pourraient doubler par rapport aux niveaux actuels.

En conclusion, cette étude révolutionnaire met en évidence les conséquences potentiellement dévastatrices de la chaleur extrême sur les espèces de mammifères dans un avenir lointain. Malgré le délai de millions d’années, la recherche rappelle la nécessité de faire face à la crise climatique actuelle et de prendre des mesures immédiates pour atténuer les impacts du changement climatique.

Sources:

– Nature Geoscience : Revue scientifique mensuelle à comité de lecture couvrant diverses disciplines des sciences de la Terre

– Université de Bristol : université de recherche en briques rouges à Bristol, en Angleterre, avec plusieurs facultés et départements universitaires

– Université de Leeds : Université impliquée dans les futurs calculs de CO2 et la recherche sur le climat

– Académie chinoise des sciences : institution universitaire de premier plan menant des recherches sur le plateau tibétain