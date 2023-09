L’extinction massive imminente : Pangea Ultima et l’avenir de la vie sur Terre

By

Une étude récente menée par l'Université de Bristol a révélé un avenir sombre pour la planète Terre. Selon l’étude, la formation d’un nouveau supercontinent, nommé Pangea Ultima, pourrait potentiellement provoquer l’extinction de l’espèce humaine et rendre la planète inhabitable d’ici 250 millions d’années.

Le principal moteur de cette extinction massive imminente est le stress thermique accru. En utilisant des modèles climatiques sur ordinateur, les chercheurs ont simulé les conditions futures de la planète une fois que tous les continents auront fusionné en un seul. Les résultats ont révélé un environnement extrêmement chaud, sec et hostile, particulièrement inadapté aux mammifères inadaptés à une exposition prolongée à une chaleur excessive.

En outre, l’étude prédit qu’avec la fusion des continents, le soleil deviendrait plus brillant, émettant davantage d’énergie et exacerbant le réchauffement climatique. Les éruptions volcaniques libéreraient de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, intensifiant ainsi les effets du changement climatique. Par conséquent, l’étude met en garde contre des températures mortelles allant de 40 à 50 degrés Celsius, combinées à une humidité élevée, qui s’avéreraient mortelles pour diverses espèces, dont les humains.

Il est choquant de constater que seulement 8 à 16 % des terres de ce futur supercontinent seraient habitables pour les mammifères. Cette étude souligne l’urgence de s’attaquer à la crise climatique actuelle résultant des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Il souligne la nécessité pour l’humanité de réduire son empreinte carbone et de limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l’Accord de Paris.

Si les êtres humains ne prennent pas les mesures nécessaires, ils pourraient être confrontés à des conditions similaires à celles prévues pour Pangea Ultima bien plus tôt que prévu. Eunice Lo, l'une des co-auteures de l'étude, souligne l'importance vitale de ne pas perdre de vue la crise climatique actuelle qui découle des émissions humaines de gaz à effet de serre.

À la lumière de ces résultats, l’étude propose que les humains explorent d’autres planètes habitables ou recherchent des moyens de s’adapter à des environnements extrêmes s’ils veulent assurer leur survie à long terme. L’histoire de la Terre nous rappelle cinq extinctions massives majeures, la plus récente étant l’extinction du Crétacé-Paléogène qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années.

Cette étude qui suscite la réflexion rappelle brutalement la fragilité de la vie sur Terre et exhorte l’humanité à prendre des mesures immédiates pour atténuer la crise climatique actuelle. Ce n’est que grâce à des efforts collectifs et à des pratiques durables que nous pouvons espérer sauvegarder l’avenir de notre planète et la survie de notre propre espèce.

