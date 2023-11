Mars devient MIA : la danse silencieuse de la conjonction solaire

By

Publié le : mar. 21 novembre 2023 04:17:23 PKT

Mars, notre planète voisine, est sur le point de disparaître de la vue de la Terre, ce qui incite la NASA à interrompre temporairement ses missions sur la planète rouge. Ce phénomène, connu sous le nom de conjonction solaire, se produit lorsque la Terre, Mars et le Soleil s'alignent en ligne droite, obstruant la vue et interrompant les signaux entre les deux planètes. En conséquence, Mars deviendra complètement invisible sur Terre jusqu’au 25 novembre.

Pendant la conjonction solaire, la communication entre les rovers, les atterrisseurs et les orbiteurs de la NASA sur Mars et sur la Terre devient impossible. L'orbe ardent du Soleil agit comme une barrière, empêchant la transmission des signaux. Envoyer de nouvelles instructions ou tenter de communiquer pendant cette période est très risqué, car les interférences des particules chargées émises par le Soleil peuvent corrompre les messages et potentiellement mettre en danger le vaisseau spatial.

Pour atténuer les risques potentiels, la NASA a pris des mesures de précaution. Ils ont préparé des listes de « choses à faire » que le vaisseau spatial pourra suivre de manière autonome pendant la période de pause. Le vaisseau spatial passera en pilote automatique, permettant à la NASA de surveiller leur état de santé et de collecter des données malgré la panne de communication.

Ce n'est pas la première fois que la NASA rencontre une conjonction solaire. Au fil des années, ils sont devenus habiles à manœuvrer dans cette danse astronomique. Même si le vaisseau spatial martien sera temporairement hors de contact, la NASA reste confiante dans sa capacité à gérer la situation et à assurer le bon déroulement de ses missions.

Au cours des prochaines semaines, les équipes de mission de la NASA continueront de surveiller de près le vaisseau spatial et d'être à l'écoute de tout signe de problème. Roy Gladden, responsable du Mars Relay Network au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a exprimé son engagement à maintenir le bien-être du vaisseau spatial et à surveiller ses progrès tout au long de la conjonction.

Alors que Mars risque de disparaître de notre vue, l’exploration scientifique de la planète rouge se poursuit en coulisses. Les missions et découvertes de la NASA sur Mars nous ont permis de percer les mystères de notre voisin céleste et de faire progresser notre compréhension de l'univers.

QFP

Q : Qu’est-ce que la conjonction solaire ?

R : La conjonction solaire est un phénomène qui se produit lorsque la Terre, Mars et le Soleil s’alignent en ligne droite, ce qui rend les deux planètes invisibles l’une pour l’autre.

Q : Pourquoi la conjonction solaire interrompt-elle la communication entre la Terre et Mars ?

R : L'orbe enflammé du Soleil obstrue la vue et interfère avec les signaux envoyés par la Terre et Mars, rendant la communication impossible.

Q : Quels sont les risques associés à l’envoi de signaux pendant la conjonction solaire ?

R : Les signaux envoyés pendant la conjonction solaire peuvent être corrompus par des particules chargées émises par le Soleil, mettant potentiellement en danger le vaisseau spatial.

Q : Comment la NASA atténue-t-elle les risques pendant la conjonction solaire ?

R : La NASA prépare des listes de « choses à faire » que les vaisseaux spatiaux doivent suivre de manière autonome pendant la période de pause et surveille leur état de santé pour garantir leur bien-être.

Q : Combien de temps durera la conjonction solaire ?

R : La conjonction solaire durera jusqu’au 25 novembre, période durant laquelle Mars sera invisible depuis la Terre.