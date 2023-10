Le tremblement de Mars le plus puissant jamais enregistré, causé par les forces tectoniques et non par l'impact d'un astéroïde

By

Les scientifiques ont découvert que le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré sur Mars n’a pas été provoqué par l’impact d’un astéroïde, mais plutôt par des forces tectoniques au sein de la planète elle-même. Cette révélation suggère que Mars est plus active sur le plan sismique qu’on ne le pensait auparavant.

L'atterrisseur InSight de la NASA, qui a atterri sur Mars en novembre 2018, a détecté un séisme de magnitude 4.7 le 4 mai 2022. Ce séisme a été cinq fois plus puissant que le précédent détenteur du record, qui a également été mesuré par InSight en 2021. Contrairement à la plupart des séismes de mars qui ne durent que Une heure, les réverbérations de ce séisme se sont poursuivies pendant six heures sans précédent, ce qui en fait le séisme le plus long jamais enregistré sur une autre planète.

Alors qu'InSight a détecté plus de 1,300 XNUMX tremblements de terre depuis son arrivée sur Mars, celui-ci s'est démarqué car son signal était similaire à ceux provoqués par les impacts d'astéroïdes. Cependant, aucune preuve d'un cratère d'impact ou d'un panache de poussière n'a été trouvée, ce qui a conduit les scientifiques à conclure que le séisme était d'origine tectonique.

Contrairement aux idées reçues, Mars était auparavant considérée comme trop petite et trop froide pour présenter une activité tectonique. Contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de plaques tectoniques qui se déplacent en réponse aux forces exercées dans le manteau. Au lieu de cela, le séisme détecté par InSight a probablement été causé par la libération d'un stress vieux d'un milliard d'années dans la croûte de Mars, formé alors que différentes parties de la planète se refroidissaient et rétrécissaient à des rythmes variables.

Comprendre l'activité tectonique de Mars est crucial pour l'exploration future et une éventuelle colonisation humaine. En étudiant la répartition des stress sur la planète, les scientifiques espèrent déterminer les zones sûres pour l’habitation humaine et les zones qui devraient être évitées.

Cette recherche révolutionnaire a été publiée dans la revue Geophysical Research Letters.

