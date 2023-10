Convention annuelle de la Mars Society : Explorer l'avenir des établissements humains sur Mars

La Mars Society se prépare pour sa 26e convention annuelle très attendue. La convention de cette année, centrée sur le thème « Mars pour tous », vise à impliquer le public dans l'idée d'établissement humain sur la planète rouge.

Se déroulant du 5 au 8 octobre, la convention réunira des conférenciers estimés qui discuteront d'une gamme de sujets, notamment les missions en cours sur Mars, les missions analogiques et les projets futurs. Parmi les intervenants notables figurent Teddy Tzanetos, responsable de la mission Mars Ingenuity Helicopter au Jet Propulsion Laboratory ; Tiffany Morgan, directrice adjointe du programme d'exploration de Mars à la NASA ; et Robert Zubrin, fondateur et président de la Mars Society.

Bien que la convention se tiendra en personne à l'Arizona State University à Tempe, il est également possible d'y assister virtuellement. Des outils en ligne permettront aux participants virtuels de soumettre des questions aux conférenciers, de réseauter avec les autres participants et de visionner les diffusions en direct. De plus, il y aura une démonstration en direct de MarsVR, une plateforme de réalité virtuelle open source développée par la Mars Society à des fins de recherche et de formation en préparation des missions humaines sur Mars.

Cette convention offre une opportunité unique aux personnes intéressées par l'exploration spatiale et l'avenir de Mars d'apprendre auprès d'experts dans le domaine. Avec un intérêt et un soutien croissants à l’échelle mondiale pour les missions humaines vers Mars, la Mars Society vise à proposer des initiatives accessibles qui permettent au grand public de s’impliquer et d’être informé sur la possibilité d’une installation humaine sur la planète rouge.

