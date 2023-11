Mars révèle son atmosphère verte et lumineuse : aperçus de la mission TGO

Des scientifiques travaillant avec l'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l'Agence spatiale européenne ont fait une découverte révolutionnaire : l'atmosphère de Mars émet une lueur verte fascinante. Ce phénomène captivant, connu sous le nom d’airglow, a été observé pour la première fois dans le spectre de la lumière visible. Bien que la lueur aérienne existe également sur Terre, elle se distingue des impressionnantes aurores boréales, englobant différentes causes et caractéristiques.

Airglow naît de la combinaison de deux atomes d'oxygène pour former une molécule d'oxygène, un processus particulièrement évident à 31 km au-dessus de la surface de la planète. En comparaison, les aurores fascinantes qui ornent le ciel terrestre naissent lorsque des particules chargées du soleil interagissent avec notre champ magnétique.

Bien que les scientifiques spéculent sur la lueur de l'air sur Mars depuis environ quatre décennies, la première confirmation a eu lieu il y a seulement dix ans lorsque l'orbiteur Mars Express, également lancé par l'Agence spatiale européenne, a détecté le phénomène dans le spectre infrarouge. Récemment, en 2020, des chercheurs ont observé une lueur dans la lumière visible pendant le jour martien. Et maintenant, pour la première fois, l'ExoMars Trace Gas Orbiter a permis aux scientifiques d'observer la fascinante lueur nocturne de Mars.

Ces découvertes inattendues revêtent une importance considérable pour les futures aventures sur la planète rouge. Jean-Claude Gérard, planétologue de l'ULiège, exprime son enthousiasme en déclarant : « Ces nouvelles observations sont inattendues et intéressantes pour de futurs voyages vers la Planète rouge. L'intensité de la lueur nocturne dans les régions polaires est telle que des instruments simples et relativement peu coûteux en orbite martienne pourraient cartographier et surveiller les flux atmosphériques. Une future mission de l’ESA pourrait transporter une caméra pour une imagerie mondiale. De plus, l’émission est suffisamment intense pour être observable pendant la nuit polaire par les futurs astronautes en orbite ou depuis le sol martien.

L'exploration de la lueur nocturne de Mars, un aspect continu de la mission TGO, fournit aux scientifiques des informations précieuses sur les processus atmosphériques de la planète rouge. En télédétectant ces émissions, les chercheurs peuvent comprendre la composition et la dynamique de la haute atmosphère de Mars, qui se situe entre 40 et 80 kilomètres (25 à 50 miles) au-dessus de la surface de la planète. Cette région restant inaccessible aux techniques de mesure directe par satellite, l’étude de la lueur aérienne offre une opportunité unique d’en percer les mystères.

De plus, l'étude de l'atmosphère de Mars améliore la conception des futurs engins spatiaux destinés à la planète rouge. Une compréhension plus approfondie de la densité atmosphérique aide les planificateurs de mission à construire des satellites capables de résister à la traînée atmosphérique rencontrée en orbite ou à concevoir des parachutes efficaces pour acheminer des charges utiles vers la surface martienne.

Les découvertes remarquables découvertes par la mission TGO, mettant en lumière l'atmosphère lumineuse de Mars, ont été publiées dans la prestigieuse revue Nature Astronomy le 9 novembre.

