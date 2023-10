Mars Perseverance Rover capture une image époustouflante de la caméra Mastcam-Z

By

Le rover Mars Perseverance, dans sa mission en cours sur la planète rouge, a capturé une image captivante qui a été choisie comme « Image de la semaine » pour la semaine 136 du 17 au 23 septembre 2023. L'image a été prise par la Mastcam droite du rover. -Caméra Z, située en hauteur sur le mât du robot explorateur.

Cette photo particulière a été prise le 17 septembre 2023, à l’heure solaire moyenne locale de 07h10h00. L'image captivante met en valeur le terrain rocheux de Mars, offrant un aperçu du paysage fascinant de la planète.

La caméra Mastcam-Z est un élément clé du rover Perseverance, fournissant des images détaillées de Mars alors que le rover continue d'explorer ses environs. Dotée de capacités d'imagerie avancées, cette caméra permet aux scientifiques sur Terre de mieux comprendre les caractéristiques géologiques et la composition de la surface martienne.

Le rover Mars Perseverance a pour mission de rechercher des signes d'une vie microbienne ancienne, d'étudier le climat et la géologie de la planète, de collecter et de stocker des échantillons pour un futur retour sur Terre et d'ouvrir la voie à l'exploration humaine de Mars. Les instruments scientifiques avancés du rover, dont la caméra Mastcam-Z, jouent un rôle crucial dans le succès de cette mission.

Cette image captivante rappelle les incroyables réalisations et les découvertes en cours réalisées par le rover Perseverance sur Mars. Grâce à ses images et à sa collecte de données extraordinaires, le rover continue de fournir des informations précieuses sur l'histoire de la planète rouge et son potentiel d'accueil de la vie.

