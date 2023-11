Une nouvelle étude révèle un vaste réseau de rivières anciennes sur Mars

Une étude récente menée par des chercheurs de la Pennsylvania State University (Penn State) a apporté un nouvel éclairage sur la présence de rivières sur Mars. Contrairement aux hypothèses précédentes, l’étude suggère que Mars possédait un réseau de rivières encore plus étendu qu’on ne le pensait initialement. Les résultats étaient basés sur les données collectées par le rover Curiosity dans le cratère Gale.

Traditionnellement, les scientifiques détectaient les vestiges des rivières martiennes à travers des caractéristiques identifiables telles que d’anciens lits de rivières et des crêtes fluviales. Cependant, l’étude de Penn State introduit un type unique de caractéristiques d’érosion appelées formations en banc et nez, qui ont été principalement observées dans les cratères. Ces formations sont constituées de bancs longs et étroits accompagnés de crêtes tronquées appelées nez.

En employant des modèles numériques simulant les processus d'érosion sur des milliards d'années, les chercheurs ont découvert que ces formations en banc et en nez étaient très probablement des dépôts fluviaux. L'analyse comparative de la stratigraphie de Mars et de la Terre a également conforté cette hypothèse, car elle a révélé des caractéristiques similaires sur les deux planètes.

Qu’est-ce qui fait que ces formations d’érosion sont répandues dans les cratères ? La réponse réside dans la prédominance de l’érosion éolienne sur Mars, qui est principalement influencée par la topographie unique des cratères, canalisant les vents dans des directions spécifiques. En modifiant les modèles informatiques pour intégrer l'érosion directionnelle provoquée par le vent dans les cratères, les chercheurs ont pu générer des formations en banc et en nez au lieu des crêtes fluviales traditionnelles.

Les implications de cette étude sont significatives. Non seulement cela élargit notre compréhension de l’histoire géologique de Mars, mais cela soulève également la possibilité de gisements fluviaux non découverts existant sur toute la planète. Benjamin Cardenas, auteur principal de l'étude et professeur adjoint de géosciences à Penn State, note que cela suggère qu'une plus grande partie des archives sédimentaires de Mars pourrait avoir été façonnée par des rivières au cours d'une période potentiellement habitable.

L’existence de rivières sur Mars soulève la question : auraient-elles pu abriter la vie ? Cardenas propose que les corridors fluviaux de Mars pourraient avoir joué des rôles similaires à ceux de la Terre, en maintenant les conditions propices à la vie et en facilitant divers cycles essentiels. Les nouvelles preuves de l'existence de vastes rivières anciennes sur Mars dressent un tableau plus optimiste du potentiel de la planète à maintenir la vie dans le passé.

