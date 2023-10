De nouvelles informations sur le noyau de Mars révélées par des études récentes

Des études récentes menées par des équipes de recherche de l'université suisse ETH Zürich et de l'université Paris Cité ont jeté un nouvel éclairage sur le noyau de Mars, remettant en question les notions antérieures sur sa composition et sa structure. Lancé en 2016, le projet Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) de l'atterrisseur InSight de la NASA a fourni des données précieuses en 2021, suggérant que le noyau de Mars est entouré d'une couche de roche en fusion et est plus petit qu'on ne le pensait auparavant.

Auparavant, les scientifiques étaient perplexes face à la découverte d'un plus grand nombre d'éléments plus légers, tels que le soufre, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, dans le noyau de Mars que ne le suggéraient les théories sur l'histoire de la formation de la planète. Cependant, les nouvelles études publiées dans Nature proposent une explication alternative. Ils proposent que le noyau de fer liquide de Mars soit en réalité enveloppé par une couche de 150 km de roche silicatée presque fondue. De plus, ces études suggèrent un rayon de noyau plus petit avec une densité plus élevée par rapport aux résultats antérieurs d’InSight. Ces résultats correspondent davantage à ce que l’on sait de la composition chimique de Mars.

En analysant les données sismologiques de la mission InSight, les équipes de recherche sont parvenues à des conclusions similaires. Les deux équipes ont convenu que le noyau liquide de fer et de nickel de Mars ne s'étend qu'à mi-chemin de la surface de la planète. Ils ont également identifié la couche de roche en fusion à l’aide de trois signaux sismologiques principaux. Les ondes sismiques longitudinales, ou ondes P, traversent la partie inférieure du manteau de Mars mais ne se propagent pas dans le noyau. Simultanément, des ondes sismiques transversales, appelées ondes S, émises par les tremblements de terre plus proches de l'atterrisseur, se propagent dans les régions médianes et supérieures du manteau, indiquant un état solide plus froid. De plus, les réflexions des ondes S depuis le sommet de la couche fondue confirment sa nature solide.

Ces nouvelles découvertes fournissent des informations précieuses sur la structure du noyau et du manteau de Mars. La combinaison d'observations sismologiques avec la connaissance de la formation et de l'évolution des planètes terrestres, ainsi que des données sur la taille, la forme, la rotation et le champ gravitationnel des planètes, offre des perspectives précieuses sur l'histoire géologique et la dynamique future de Mars. La recherche améliore non seulement notre compréhension de Mars, mais fournit également un contexte essentiel pour comprendre les planètes telluriques comme la Terre.

Néanmoins, il est important de noter que les études présentent des instantanés régionaux de Mars et que des investigations plus approfondies à différents endroits sont nécessaires pour acquérir une compréhension plus complète de l'intérieur de la planète. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu que les agences spatiales mènent des missions qui fourniraient des données supplémentaires pour clarifier cette question. Néanmoins, ces études récentes représentent un progrès significatif dans la percée des mystères du noyau de Mars.