L'hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA établit un nouveau record de vitesse lors de son 62e vol

La NASA a programmé le 62e vol de l'hélicoptère Ingenuity Mars dans le but d'atteindre un nouveau record de vitesse pour un giravion sur Mars. Initialement prévu pour seulement cinq vols à titre de démonstration technologique, Ingenuity a dépassé les attentes et continue de voler.

Lors de son prochain vol, Ingenuity montera à 18 mètres et parcourra 268 mètres en 119.3 secondes, avec une vitesse cible de dix mètres par seconde. Le vol précédent, le vol 60, avait atteint une vitesse de pointe de 8 m/s. Cependant, le vol 62 devrait dépasser ce record, selon les données analysées par The Register.

En termes de distance parcourue et de durée, le vol 62 sera classé respectivement 24e et 34e. L'étape la plus récente d'Ingenuity a été d'atteindre un record d'altitude de 24 mètres sur le vol 61 en octobre 2023.

Il convient de noter que les performances d'Ingenuity sont remarquables étant donné que sa mission initiale devait se terminer il y a plus de deux ans. Opérant dans l’environnement martien difficile, le succès continu d’Ingenuity témoigne de l’ingéniosité des ingénieurs et des scientifiques à l’origine du projet.

Notamment, la tentative de record de vitesse d'Ingenuity coïncide avec un autre record de vitesse établi par le Perseverance Rover de la NASA, qui a récemment parcouru 347.7 mètres en une seule journée sans intervention humaine.

Pour son prochain vol, Ingenuity décollera et atterrira à l’aérodrome de Tau, avec des objectifs comprenant des objectifs scientifiques d’imagerie et l’expansion du domaine de vol. Le succès continu d’Ingenuity sert d’inspiration et met en valeur les incroyables exploits accomplis lors de l’exploration de Mars.