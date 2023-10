Les superbes vallées de Mars : une exploration visuelle

By

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié une vidéo à couper le souffle présentant une partie du Noctis Labyrinthus de Mars, un immense système de vallées profondes s'étendant sur une distance d'environ 740 miles (1,190 XNUMX kilomètres), équivalente à la longueur de l'Italie.

L'animation du survol, compilée à l'aide d'images recueillies par le vaisseau spatial Mars Express de l'ESA et sa caméra stéréo haute résolution (HSRC), révèle un paysage distinctement différent des autres régions de Mars, comme le cratère relativement plat Jezero actuellement exploré par le rover Perseverance de la NASA à la recherche. de traces de vie microbienne ancienne.

La vidéo offre une vue panoramique de la topographie remarquable, présentant des « graben » caractéristiques – des sections de la croûte martienne qui se sont affaissées par rapport à leur environnement. Les canyons et vallées visibles sur les images mesurent jusqu'à 18.6 milles (30 kilomètres) de largeur et 3.7 milles (6 kilomètres) de profondeur.

Ces caractéristiques proviennent d'une activité volcanique intense dans la région voisine de Tharsis, provoquant le soulèvement, l'étirement et le stress tectonique de parties importantes de la croûte martienne. En conséquence, la croûte s’est amincie, a développé des failles et s’est affaissée. Les plateaux les plus élevés montrés dans la vidéo représentent le niveau de surface d'origine avant que des parties ne soient érodées.

La vidéo révèle également de gigantesques glissements de terrain couvrant les pentes et les fonds des vallées, mettant en évidence les immenses forces qui façonnent le paysage martien. De plus, de grands champs de dunes créés par le sable transporté dans différentes directions par les vents martiens peuvent être observés le long des pentes des vallées.

Le vaisseau spatial Mars Express de l'ESA tourne assidûment autour de la planète rouge depuis deux décennies, menant un large éventail d'investigations scientifiques. Ses tâches comprennent l'imagerie de la surface martienne, la cartographie de sa composition minérale et l'analyse de ses conditions atmosphériques. De plus, le vaisseau spatial a fouillé sous la croûte pour explorer les interactions de divers phénomènes au sein de l’environnement martien.

La visualisation présentée dans la vidéo combine des images de Mars Express avec des données topographiques dérivées d'un modèle numérique de terrain, résultant en une représentation 3D remarquable et immersive du paysage martien.

Sources : ESA