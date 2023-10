Le rover Curiosity de la NASA explore la crête de Gediz Vallis sur Mars

Le rover Curiosity Mars de la NASA a atteint avec succès la crête de Gediz Vallis, une formation que l'équipe scientifique de la mission avait hâte d'explorer. L'équipe a utilisé le logiciel dédié du rover pour créer un rendu 3D de la crête, estimant sa hauteur à environ 70 pieds (21 mètres).

Curiosity a passé 11 jours, du 14 au 25 août, à étudier la crête avant de poursuivre son voyage vers le mont Sharp, où il monte régulièrement depuis 2014. L'équipe du rover se concentre désormais sur la recherche d'un chemin vers le côté gauche du mont Sharp. un canal visible en haut du rendu 3D.

L’exploration de la crête de Gediz Vallis présente un grand intérêt pour les scientifiques car elle offre des informations géologiques précieuses sur le paysage martien. En étudiant la crête, les chercheurs espèrent mieux comprendre les processus géologiques qui ont façonné Mars et son histoire.

La capacité de Curiosity à naviguer et à explorer de telles formations est rendue possible par son logiciel avancé et son ingénierie robuste. Le rover a été équipé d'instruments et d'outils sophistiqués pour analyser et étudier la surface martienne, fournissant ainsi des données importantes pour des recherches ultérieures.

L'exploration réussie de la crête de Gediz Vallis est une autre étape importante dans la mission en cours de Curiosity sur Mars. Alors que le rover continue de gravir le mont Sharp, les scientifiques attendent avec impatience les découvertes à venir. Les données collectées par Curiosity contribueront à notre compréhension de Mars et de son potentiel d’habitabilité passée ou présente.

Sources:

- la NASA