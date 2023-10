Déchets plastiques marins : un navire pour la résistance aux antimicrobiens

By

Les déchets plastiques marins sont non seulement nocifs pour l’environnement, mais ils peuvent également contribuer à la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM). Les bactéries rejetées dans les océans par les eaux usées trouvent un environnement approprié pour se développer sur les biofilms qui se forment sur les déchets plastiques.

Selon Gunhild Hageskal, chercheuse scientifique principale à l'institut scientifique norvégien SINTEF, les bactéries présentes dans les eaux usées forment des biofilms sur les surfaces plastiques de la mer. Ces biofilms agissent comme des incubateurs de résistance aux antimicrobiens, car les bactéries échangent des éléments génétiques lorsqu’elles sont rassemblées en grand nombre. Cet échange permet la propagation de propriétés résistantes entre bactéries.

De plus, les eaux usées peuvent contenir des résidus antimicrobiens et chimiques, tandis que certains produits chimiques présents dans les plastiques peuvent influencer le développement d’une résistance bactérienne. À la lumière de ces préoccupations, des chercheurs du SINTEF, en collaboration avec NTNU et l'Université de Thessalie en Grèce, ont lancé le projet PlastiSpread. Ce projet vise à étudier l’étendue de la résistance aux antimicrobiens propagée par les déchets plastiques marins.

La recherche sera menée à Trondheim, en Norvège, en coopération avec la municipalité de Trondheim et les usines de traitement des eaux usées locales. Afin de fournir une perspective mondiale, une étude similaire sera menée en Grèce, où l'utilisation d'antibiotiques est deux fois plus élevée qu'en Norvège.

Doté d'un budget de 12 millions NOK, le projet PlastiSpread sera financé par le Conseil norvégien de la recherche et coordonné par NTNU. SINTEF servira de partenaire du projet. L’étude se déroulera entre juillet 2023 et juillet 2027, cherchant à faire la lumière sur la relation entre les déchets plastiques marins et la diffusion de la résistance aux antimicrobiens.

