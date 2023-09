Le lien potentiel entre les déchets plastiques marins et la résistance aux antimicrobiens

Les déchets plastiques marins pourraient être un facteur contribuant à la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM) des bactéries pathogènes aux coquillages ou aux humains se livrant à des activités récréatives aquatiques, selon des chercheurs du SINTEF, du NTNU et de l'Université de Thessalie. Les bactéries présentes dans les eaux usées et les eaux usées ont tendance à former des biofilms sur les surfaces plastiques de l’océan. Ces biofilms agissent comme des incubateurs de résistance aux antimicrobiens, car les bactéries échangent des éléments génétiques lorsqu’elles sont rassemblées en grande quantité. La présence de résidus antimicrobiens et chimiques dans les eaux usées, ainsi que de certains produits chimiques dans les plastiques eux-mêmes, peuvent également influencer le développement d'une résistance bactérienne.

Les chercheurs prévoient d'étudier l'ampleur de ce problème grâce à un projet appelé PlastiSpread. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions NOK, sera réalisé entre juillet 2023 et juillet 2027. Il est financé par le Conseil norvégien de la recherche et coordonné par NTNU, avec SINTEF comme partenaire du projet. La partie norvégienne de l'étude se déroulera à Trondheim en collaboration avec la municipalité locale et les usines de traitement des eaux usées. Une étude similaire sera également menée en Grèce, où l'utilisation d'antibiotiques est deux fois plus élevée qu'en Norvège, afin de fournir une perspective mondiale.

Cette recherche vise à faire la lumière sur les risques potentiels associés aux déchets plastiques marins et à la propagation de la résistance aux antimicrobiens. En comprenant les mécanismes à l’origine de ce phénomène, les scientifiques espèrent développer des stratégies pour atténuer l’impact et protéger à la fois l’environnement et la santé humaine. Cette étude souligne le besoin urgent de solutions globales de gestion des déchets et souligne l’importance de réduire la pollution plastique dans nos océans.

– Actualités Gémeaux