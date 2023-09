L'astronaute de l'ESA Marcus Wandt affecté à la mission Axiom 3

By

L'astronaute suédois du projet de l'ESA, Marcus Wandt, a été sélectionné pour se rendre à la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la mission Axiom 3 (Ax-3) en janvier 2024. La mission, appelée Muninn, est soutenue par l'ESA et l'Agence spatiale nationale suédoise ( SNSA). Marcus servira en tant que spécialiste de mission sous le commandement de Michael López-Alegría, l'astronaute en chef d'Axiom Space, représentant à la fois les États-Unis et l'Espagne en tant que double citoyen.

La mission Ax-3 sera la première mission commerciale de vols spatiaux habités avec un astronaute parrainé par l'ESA. Cela met en évidence le soutien de l'ESA à une nouvelle génération d'explorateurs spatiaux utilisant l'accès commercial à l'espace pour alimenter l'économie européenne et faire progresser les connaissances au-delà de la Terre.

Les autres membres d'équipage de la mission Ax-3 comprennent Walter Villadei, colonel et pilote de l'armée de l'air italienne, et le spécialiste de mission Alper Gezeravci de Turquie. Les trois membres d'équipage possèdent une vaste expérience de vol et ont servi dans les forces aériennes de leur pays.

L'implication de l'ESA dans cette mission démontre l'engagement de l'agence à soutenir ses États membres et à promouvoir des missions accélérées et de courte durée qui génèrent de la science, de la sensibilisation, de l'éducation et des avantages pour la vie sur Terre. La mission Ax-3 devrait être transformationnelle, positionnant les pays européens comme pionniers dans l’industrie spatiale commerciale émergente.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lancera Ax-3 sur un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, aux États-Unis. Une fois amarré à l'ISS, Marcus passera jusqu'à 14 jours à mener des recherches et des activités éducatives en microgravité.

Marcus suit actuellement un programme de formation rigoureux en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon pour se préparer à la mission. Son voyage peut être suivi sur le blog Exploration de l'ESA, sur X et sur Instagram.

Source : ESA (Agence spatiale européenne) et Axiom Space