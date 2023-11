L'art de la propreté : le monde bien plié de Marc Jacobs

By

Le célèbre créateur de mode Marc Jacobs est devenu célèbre non seulement pour ses créations vestimentaires exquises, mais aussi pour sa propreté impeccable dans le domaine du pliage des vêtements. Même si son mari, Char Defrancesco, ne partage peut-être pas le même niveau d'expertise dans ce domaine, il essaie certainement d'impressionner. Malheureusement, la tentative de Defrancesco de montrer ses compétences en pliage à l'aide d'une planche pliante a été une tentative éphémère, comme l'a révélé Jacobs à Page Six Style.

Bien que plier des vêtements puisse sembler une tâche banale pour certains, Jacobs le considère comme une forme d'art, un moyen de faire en sorte que tout s'adapte parfaitement à une forme désignée. Appréciant la beauté des vêtements bien entretenus, il continue de suspendre et de plier tous ses vêtements, malgré son statut de designer renommé.

Dans la maison de Jacobs et Defrancesco, il semble que les vêtements pliés soient un sujet de discorde mineur. Alors que Defrancesco souligne la rapidité avec laquelle Jacobs se plie, le designer insiste sur le fait que la propreté est primordiale. Il va même jusqu’à admettre que les vêtements mal pliés font partie de ses cauchemars récurrents, mais pas les pires.

Lorsqu’il s’agit de prendre soin de belles choses, Jacobs dégage un sentiment de fierté et de conviction. C'est une valeur qui lui est inculquée dès son plus jeune âge, et il attache une grande importance à préserver l'essence de ses vêtements. Son souci du détail ne se limite pas à sa profession mais s'étend à tous les aspects de sa vie.

Il est clair que Jacobs et Defrancesco ont des rôles distinctifs dans leur partenariat, chacun brillant à sa manière. Même si Defrancesco ne possède peut-être pas les prouesses de son mari, il apporte sans aucun doute ses propres talents. Alors qu’ils poursuivent leur voyage ensemble, leur amour l’un pour l’autre et leurs forces individuelles créent un équilibre harmonieux tout simplement remarquable.

