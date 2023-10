Des chercheurs cartographient les changements génétiques dans différents types de cellules cérébrales et leur lien avec les troubles neuropsychiatriques

Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont réalisé des progrès significatifs dans la compréhension des complexités du cerveau humain en cartographiant les commutateurs génétiques dans différents types de cellules cérébrales. Dans le cadre d’un effort à grande échelle, ils ont analysé plus d’un million de cellules cérébrales humaines et identifié 107 sous-types différents de cellules cérébrales. Cette recherche, qui fait partie de l'initiative BRAIN, vise à améliorer notre compréhension des liens entre les types cellulaires et les troubles neuropsychiatriques.

Cartographier les différents types de cellules du cerveau et comprendre leurs fonctions est crucial pour découvrir de nouvelles thérapies pouvant cibler spécifiquement des types de cellules individuels pertinents pour des maladies spécifiques. En analysant un grand nombre de cellules cérébrales, les chercheurs ont pu établir une corrélation entre des aspects spécifiques de la biologie moléculaire et un large éventail de maladies neuropsychiatriques, notamment la schizophrénie, le trouble bipolaire, la maladie d'Alzheimer et la dépression majeure.

Pour améliorer davantage leurs découvertes, les chercheurs ont utilisé des outils d’intelligence artificielle (IA) pour prédire les effets de variantes génétiques spécifiques à haut risque. Cette approche leur a permis de prévoir comment les variations de séquence d’ADN influencent la régulation des gènes et contribuent aux maladies. En comprenant ces mécanismes, les chercheurs peuvent développer des traitements et des thérapies ciblés pour différents troubles neuropsychiatriques.

Bien que ces recherches fournissent des informations révolutionnaires sur le cerveau humain et sa pathologie, il reste encore beaucoup à découvrir. Les recherches en cours à l'Université de Californie à San Diego, en collaboration avec d'autres institutions, visent à étudier les cellules de plusieurs cerveaux humains et à étudier comment le cerveau change au cours du développement et avec les maladies. Cette analyse approfondie des cellules cérébrales contribuera à une meilleure compréhension de la biologie sous-jacente aux troubles neuropsychiatriques et ouvrira potentiellement de nouvelles voies de réadaptation.

L'étude référencée est publiée dans Science et contribue à l'initiative BRAIN du National Institute of Health, qui vise à révolutionner notre compréhension du cerveau des mammifères en développant de nouvelles neurotechnologies pour caractériser les types de cellules neurales.

