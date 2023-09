Une étude récente publiée dans la revue PNAS a mis en lumière la relation entre la taille et le nombre de cellules dans le corps humain. Les chercheurs ont compilé des données sur la taille des cellules provenant de plus de 1,500 400 sources, identifiant environ 60 types de cellules uniques répartis dans XNUMX systèmes tissulaires. Ils ont utilisé ces données pour établir une vue complète des paramètres de tous les principaux types de cellules humaines.

L’étude a révélé que la taille des cellules reste constante selon les sexes et les âges, avec des variations dans le nombre de cellules. Par exemple, le modèle masculin a montré que les cellules sanguines pèsent environ 4.7 kg et sont divisées en 53 types répartis dans 30 systèmes tissulaires. Le cerveau masculin contient environ 88 milliards de neurones et un nombre similaire de non-neurones.

Une découverte intéressante de l’étude est la relation entre la taille des cellules et leur nombre. Il a été observé que lorsque la taille d’une cellule augmente, son nombre diminue et vice versa. Cela suggère une relation presque inverse entre la taille des cellules et leur nombre.

L’étude a également mis en évidence la répartition de la biomasse cellulaire entre différents types de cellules. Les cellules musculaires et adipeuses contribuent principalement à la biomasse cellulaire, tandis que le nombre de cellules est dominé par les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. La recherche donne un aperçu de la taille des cellules humaines, un globule rouge étant plus d’un million de fois plus petit qu’une cellule musculaire.

Dans l’ensemble, cette étude enrichit notre compréhension de la composition cellulaire et du fonctionnement du corps humain. Il fournit une base quantitative pour les recherches futures et contribue aux efforts en cours visant à profiler chaque type de cellule humaine grâce à des initiatives telles que l'Atlas des cellules humaines.

