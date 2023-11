Mission SPHEREx de la NASA : cartographier les mystères de l'univers

La prochaine mission SPHEREx de la NASA devrait révolutionner notre compréhension de l'univers. Ce télescope spatial, dont le lancement est prévu d'ici avril 2025, vise à élucider les origines de l'eau, la formation des galaxies et les débuts de l'expansion de l'univers. En opérant dans le spectre infrarouge, SPHEREx rassemblera des données précieuses qui seront rendues accessibles à une équipe mondiale de chercheurs.

La conception innovante de SPHEREx prend maintenant forme, ressemblant à un impressionnant porte-voix qui se dresse à une hauteur impressionnante de 8.5 pieds et s'étend sur 10.5 pieds de large. Son apparence unique est due aux boucliers photoniques en forme de cône, actuellement en cours d'assemblage au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud. Ces boucliers protégeront le télescope de la lumière et de la chaleur écrasantes émises par le Soleil et la Terre.

Doté de trois cônes concentriques, SPHEREx effectuera des analyses complètes de l’ensemble du ciel, semblables à celles de l’intérieur d’un globe. Le vaisseau spatial réalisera deux cartes du ciel chaque année, permettant aux scientifiques d’étudier les phénomènes cosmiques avec une précision sans précédent.

L'un des principaux objectifs de la mission SPHEREx est d'étudier l'origine de l'eau et des éléments essentiels à la vie. En mesurant l’abondance de glace d’eau dans les nuages ​​interstellaires, où se forment les étoiles et les planètes, les scientifiques visent à faire la lumière sur les origines des ingrédients essentiels à la vie. De plus, SPHEREx analysera la lumière collective produite par les galaxies, fournissant ainsi des informations cruciales sur leur histoire évolutive et leur formation.

En cartographiant la répartition de millions de galaxies, SPHEREx explorera également le processus d'expansion rapide, appelé inflation, qui s'est produit une fraction de seconde après le Big Bang. Ces données contribueront à notre compréhension de l’univers primitif et de son évolution ultérieure.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, SPHEREx détectera la lumière infrarouge, qui ne fait pas partie du spectre visible. La lumière infrarouge, souvent appelée rayonnement thermique, est émise par des objets chauds, notamment les corps célestes. Pour garantir des mesures précises, SPHEREx doit maintenir des températures extrêmement basses, inférieures à moins 350 degrés Fahrenheit (moins 210 degrés Celsius).

Alors que la mission SPHEREx de la NASA entre dans ses dernières étapes de préparation, l'attente grandit pour les découvertes révolutionnaires qu'elle fera. Avec le soutien d’une équipe mondiale de scientifiques et de ses technologies avancées, SPHEREx est sur le point de percer les mystères de l’univers, offrant ainsi une compréhension plus approfondie de nos origines cosmiques.

QFP

1. Quelle est la mission SPHEREx ?

La mission SPHEREx est un télescope spatial développé par la NASA pour étudier les origines de l'eau, la formation des galaxies et les premières expansions de l'univers. Opérant dans le spectre infrarouge, il collectera des données qui seront analysées par une équipe mondiale de chercheurs.

2. Quel est le but des boucliers photoniques ?

Les boucliers photoniques protègent le télescope SPHEREx de la lumière et de la chaleur excessives émises par le Soleil et la Terre. Ils sont en forme de cône et constitués de couches de matériaux légers, tels que des feuilles d'aluminium et une structure en nid d'abeille en aluminium.

3. Que révélera SPHEREx sur les origines de l’eau ?

SPHEREx mesurera l’abondance de glace d’eau dans les nuages ​​interstellaires, là où se forment les étoiles et les planètes. En étudiant ces régions, les scientifiques espèrent découvrir les origines de l’eau et d’autres ingrédients essentiels à la vie.

4. Comment SPHEREx étudiera-t-il la formation des galaxies ?

SPHEREx analysera la lumière collective produite par les galaxies pour comprendre leur histoire évolutive. En mesurant la lumière provenant de millions de galaxies et leur répartition, les scientifiques peuvent déterminer quand les galaxies ont commencé à se former et comment leur formation a changé au fil du temps.

5. Quelles informations SPHEREx fournira-t-il sur l’univers primitif ?

En cartographiant la répartition des galaxies, SPHEREx explorera l'expansion rapide, ou inflation, de l'univers qui s'est produite peu après le Big Bang. Ces données contribueront à notre compréhension de l’univers primitif et de son évolution ultérieure.