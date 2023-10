Molécules ressemblant à des peptides trouvées dans l'univers : découvrir les origines de la vie

By

De nouvelles avancées en matière de cartographie observationnelle ont révélé la présence de molécules de type peptidique dans l’univers, mettant ainsi en lumière les origines de la vie. Le télescope IRAM de 30 m a été utilisé pour effectuer des observations cartographiques de deux molécules clés de type peptidique, HCONH2 et CH3CONH2, au sein du complexe Sagittaire B2 (Sgr B2).

En analysant sept transitions de HCONH2 et cinq transitions de CH3CONH2, les scientifiques ont pu cartographier la distribution spatiale de ces molécules et estimer leur température d'excitation et leur densité de colonne dans l'enveloppe moléculaire de Sgr B2. Ces données ont été obtenues grâce à des diagrammes de rotation.

Les résultats sont particulièrement importants dans la mesure où HCONH2 et CH3CONH2 sont les deux molécules peptidiques les plus simples, ayant un lien étroit avec les éléments constitutifs de la vie. La présence de ces molécules dans l’univers suggère que les conditions nécessaires à la formation de la vie pourraient être plus courantes qu’on ne le pensait auparavant.

L'analyse révèle que la température d'excitation de HCONH2 varie à travers l'enveloppe moléculaire de Sgr B2, ce qui donne un aperçu des processus chimiques complexes qui se déroulent dans cette région. De plus, en supposant la même température d’excitation que HCONH2, les scientifiques ont également calculé les densités de colonnes de CH3CONH2.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche sur les origines de la vie, fournissant aux scientifiques des données précieuses pour mieux comprendre les processus chimiques qui se produisent dans l’univers. À mesure que la technologie continue de progresser, d’autres observations cartographiques et analyses de molécules de type peptidique dans différentes régions pourraient révéler des informations encore plus intrigantes sur les éléments constitutifs de la vie.

Questions Fréquentes

Q : Que sont les molécules de type peptide ?

Les molécules de type peptidique sont des molécules organiques qui ressemblent à la structure de base des peptides, qui sont des composants essentiels des protéines et jouent un rôle crucial dans les processus biologiques.

Q : Comment ces molécules ressemblant à des peptides ont-elles été détectées ?

Des observations cartographiques de HCONH2 et CH3CONH2 ont été réalisées à l'aide du télescope IRAM de 30 m en direction du complexe Sagittaire B2 (Sgr B2). Diverses transitions de ces molécules ont été analysées pour cartographier leur distribution spatiale et estimer leur température d'excitation et leur densité de colonne.

Q : Que signifie cette découverte pour les origines de la vie ?

La présence de molécules de type peptidique dans l’univers suggère que les conditions nécessaires à la formation de la vie pourraient être plus courantes qu’on ne le pensait auparavant. Cette découverte fournit des informations précieuses sur les processus chimiques qui se produisent dans l'univers et contribue à notre compréhension des origines de la vie.