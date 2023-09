Des neuroscientifiques cartographient le système visuel complexe d’une petite guêpe

Les neuroscientifiques du Flatiron Institute de New York ont ​​réalisé un exploit révolutionnaire en cartographiant le premier système visuel d'une guêpe parasite. La guêpe, appelée Megaphragma viggianii, possède un minuscule cerveau de seulement 8,600 XNUMX cellules mais est capable de comportements complexes comme le vol. Les chercheurs ont utilisé des technologies d’imagerie avancées pour reconstruire l’ensemble du système au niveau synaptique, ce qui en fait la première fois qu’un système visuel est entièrement reconstruit à partir d’un seul spécimen.

La petite taille du cerveau de la guêpe est étonnante compte tenu de la complexité qu’elle présente. Il est semblable à des cerveaux plus gros, mais plus simple et plus petit. Cette recherche approfondit non seulement notre compréhension des principes neuronaux, mais offre également un potentiel pour améliorer l’intelligence artificielle. En étudiant des systèmes neuronaux plus simples comme le cerveau de la guêpe, les chercheurs espèrent découvrir les mécanismes et les règles qui régissent les comportements complexes. Ils visent à mieux comprendre comment le cerveau de la guêpe traite les informations visuelles et à appliquer ces principes à des cerveaux plus complexes comme le nôtre.

Cartographier les cellules cérébrales de la guêpe et les connexions entre elles, appelées synapses, était une tâche incroyablement laborieuse qui devait être effectuée principalement à la main. Cependant, les neuroscientifiques ont commencé à mettre en œuvre un outil basé sur l’IA pour accélérer ce processus pour les études futures. Grâce à leurs recherches, ils ont découvert de nouvelles informations sur la façon dont les guêpes voient et traitent les informations visuelles.

Dans l’ensemble, cette recherche met non seulement en lumière les capacités de petits cerveaux, mais ouvre également la voie aux progrès de l’intelligence artificielle. Comprendre les principes de systèmes neuronaux plus simples peut nous aider à créer de meilleurs outils d’IA capables d’imiter les capacités du cerveau humain.

Source : Fondation Simons

Définitions:

Niveau synaptique – Niveau d'organisation biologique auquel les neurones communiquent entre eux via les synapses, les jonctions entre les cellules nerveuses.

Intelligence artificielle – La simulation de l'intelligence humaine dans des machines programmées pour penser et apprendre comme les humains.

Neurones – Cellules spécialisées du système nerveux qui transmettent les informations sous forme d'impulsions électriques.

