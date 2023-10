Manipulation de polaritons d'excitons non linéaires dans une monocouche WS2 avec des réseaux artificiels

Une étude récente publiée dans Light: Science & Applications explore la manipulation des polaritons d'excitons dans un semi-conducteur atomiquement mince connu sous le nom de WS2. Les polaritons d'excitons sont des quasiparticules hybrides résultant du fort couplage entre excitons et photons. Ce système unique permet aux chercheurs d’étudier les phénomènes photoniques quantiques et la physique à N corps à température ambiante.

WS2 est un semi-conducteur exceptionnel en raison de son fonctionnement à température ambiante et de ses propriétés Valleytronics intrigantes. Cependant, dans les microcavités WS2, la force globale d’interaction non linéaire des polaritons peut être faible par rapport à celle d’autres semi-conducteurs à large bande interdite. Pour surmonter cette limitation et obtenir une forte non-linéarité et une stabilité thermique, les chercheurs ont mis en œuvre des puits de potentiel entièrement déterministes via des mesas lithographiques.

Les résultats expérimentaux démontrent le piégeage réussi des polaritons dans les mesas, comme en témoigne la discrétisation des dispersions de photoluminescence et des motifs spatialement confinés. L’étude révèle également que l’interaction polariton-exciton domine le décalage spectral observé, qui peut être multiplié par six grâce à un confinement spatial amélioré.

De plus, la cohérence des polaritons piégés est considérablement améliorée, conduisant à une cohérence sur mesure dans la plage des picosecondes. Ces découvertes ouvrent la voie au développement de dispositifs intégrés basés sur le polariton, notamment des modulateurs, des sources quantiques et des réseaux de neurones quantiques.

Les chercheurs soulignent les avantages de leur approche, qui permet de fonctionner dans des conditions ambiantes, de confiner les polaritons à travers la partie photonique des mesas et de réaliser des puits de potentiel entièrement déterministes. Dans l’ensemble, ce travail démontre la faisabilité de la manipulation des propriétés du polariton dans les microcavités WS2 et établit une base pour de futures études impliquant des paysages potentiels complexes et des dispositifs polaritoniques intégrés à température ambiante.

Source : Qihua Xiong, Hongxing Xu. Manipulation de polaritons d'excitons non linéaires dans un semi-conducteur atomiquement mince avec des paysages potentiels artificiels. Lumière : Science et applications (2023).

Remarque : L'article d'origine ne fournissait pas d'URL.