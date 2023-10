Modification du comportement de la lumière : effets de pseudogravité dans les cristaux photoniques

By

Les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la manipulation de la lumière comme si elle subissait les effets de la gravité. Publiés dans la revue Physical Review A le 28 septembre 2023, ces résultats ont des implications pour l'optique, la recherche sur les matériaux et le développement des communications 6G.

La théorie de la relativité d'Albert Einstein établit depuis longtemps que les champs gravitationnels peuvent modifier le trajet des ondes électromagnétiques, notamment la lumière et les ondes électromagnétiques térahertz. Les scientifiques ont émis l’hypothèse que la déformation des cristaux dans la zone d’énergie inférieure pourrait imiter les effets de la gravité, créant ainsi un phénomène connu sous le nom de pseudogravité.

L'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Kyoko Kitamura de la Graduate School of Engineering de l'Université de Tohoku a entrepris de déterminer si la distorsion du réseau dans les cristaux photoniques pouvait générer ces effets de pseudogravité. Les cristaux photoniques possèdent des propriétés uniques qui permettent aux scientifiques de manipuler et de contrôler le comportement de la lumière à l’intérieur des cristaux, agissant comme des « contrôleurs de trafic » pour la lumière.

En introduisant une distorsion de réseau, qui représente une déformation progressive de l’espacement régulier des éléments dans les cristaux photoniques, les chercheurs ont pu modifier la structure des bandes photoniques des cristaux. En conséquence, les faisceaux lumineux suivaient des trajectoires courbes à l’intérieur des cristaux, semblables au chemin de la lumière passant par un objet astronomique massif comme un trou noir.

Les expériences ont utilisé un cristal photonique déformé par le silicium avec une constante de réseau primale de 200 micromètres et des ondes térahertz. La déviation de ces ondes a été démontrée avec succès, de la même manière que la gravité courbe la trajectoire des objets.

Le professeur agrégé Masayuki Fujita de l'Université d'Osaka a noté que l'orientation du faisceau dans le plan observée dans la gamme térahertz pourrait avoir des applications dans les communications 6G. De plus, ces découvertes montrent comment les cristaux photoniques peuvent exploiter les effets gravitationnels, ouvrant ainsi la voie aux progrès de la physique du graviton.

Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la recherche sur l’optique et les matériaux, tout en offrant des avancées potentielles dans les technologies de communication. En modifiant et en contrôlant le comportement de la lumière à l'aide de la distorsion du réseau des cristaux photoniques, les scientifiques pourraient mieux comprendre la nature fondamentale de la lumière et de l'univers.

