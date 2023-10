La mission Mars Orbiter-2 : explorer Mars avec de puissantes charges utiles

L’Inde se prépare à franchir une nouvelle étape dans l’exploration spatiale avec la prochaine mission Mars Orbiter-2, également connue sous le nom de Mangalyaan-2. Cette mission sera équipée d’un large éventail de charges utiles scientifiques, chacune à différents stades de développement.

L’une des charges utiles clés est la Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), qui jouera un rôle crucial dans la confirmation de l’existence d’anneaux martiens hypothétiques et dans la découverte de la source de poussière. La poussière pourrait potentiellement provenir des lunes énigmatiques de Mars, Phobos et Deimos. Comprendre l’origine de cette poussière fournira des informations précieuses sur les processus géologiques sur Mars.

Une autre charge utile importante est l’expérience Radio Occultation (RO), qui se concentrera sur la mesure des profils de densité neutre et électronique dans l’atmosphère martienne. En utilisant un émetteur micro-ondes, cette expérience vise à mieux comprendre la composition et le comportement de l’atmosphère. Ces données seront essentielles pour étudier le climat et les conditions météorologiques sur Mars.

La mission Mangalyaan-2 comprendra également le spectromètre d'ions énergétiques (EIS), qui analysera les particules énergétiques de l'environnement martien. Cela aidera les scientifiques à étudier l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère martienne, en mettant en lumière le champ magnétique de la planète et ses effets sur l'atmosphère.

De plus, la mission transportera la sonde Langmuir et l'expérience sur le champ électrique (LPEX). Ces instruments mesureront les champs électriques et les densités de plasma dans l’ionosphère martienne, fournissant ainsi des données précieuses sur la haute atmosphère et son interaction avec le vent solaire.

La mission Mars Orbiter-2 est très prometteuse pour élargir nos connaissances sur la planète rouge. En déployant ces puissantes charges utiles, l’ISRO vise à collecter des données précieuses sur l’atmosphère, la poussière et l’ionosphère martiennes. Les connaissances acquises grâce à cette mission contribueront à notre compréhension des processus géologiques et atmosphériques de Mars.

Définitions:

1. Charges utiles : instruments ou équipements transportés par un vaisseau spatial pour effectuer des tâches scientifiques ou techniques spécifiques.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX) : Une charge utile scientifique qui vise à confirmer l’existence des anneaux martiens et à étudier l’origine et la composition de la poussière.

3. Expérience de radio-occultation (RO) : une charge utile qui mesure les profils de densité neutre et électronique dans l'atmosphère martienne à l'aide de la technologie micro-ondes.

4. Spectromètre d'ions énergétiques (EIS) : Un instrument scientifique qui analyse les particules énergétiques dans l'environnement martien.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX) : instruments qui mesurent les champs électriques et les densités de plasma dans l’ionosphère martienne.

Sources:

– ISRO (Organisation indienne de recherche spatiale)