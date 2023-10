L'ISRO prévoit une deuxième mission sur Mars : Mangalyaan-2

L'ISRO planifie secrètement sa deuxième mission sur Mars, officieusement connue sous le nom de Mangalyaan-2, suite au succès de la mission lunaire Chandrayaan-3 et de la mission Aditya-L1 sur l'orbite du Soleil. Cela survient près de dix ans après la première mission orbitale sur Mars de l'agence spatiale indienne en 2014, qui constituait une réussite importante.

La nouvelle mission Mars Orbiter vise à découvrir davantage de mystères sur la planète rouge. Il sera équipé de quatre charges utiles, dont la Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), qui étudiera les caractéristiques de la poussière sur l'orbite de Mars. Une autre charge utile est l'expérience Radio Occultation (RO), qui observera les changements dans les signaux radio traversant l'atmosphère de Mars, fournissant ainsi des données précieuses sur sa composition.

De plus, la mission transportera un spectromètre d’ions énergétiques (EIS) pour mesurer l’énergie et la distribution des particules chargées autour de Mars. Cela aidera les scientifiques à comprendre le champ magnétique de la planète et son interaction avec les vents solaires. Enfin, une sonde Langmuir et une expérience de champ électrique (LPEX) permettront d'étudier le champ électrique et les ondes plasmatiques dans l'ionosphère de Mars.

En lançant Mangalyaan-2, l'ISRO vise à poursuivre son exploration de Mars et à approfondir notre compréhension de la planète. Cette mission représente une nouvelle étape dans les efforts d'exploration spatiale de l'Inde et met en évidence l'engagement du pays envers le progrès scientifique et l'innovation.

Sources:

– Pixabay (source de l’image)

– NASA (informations sur les objectifs et les charges utiles de Mangalyaan-2)