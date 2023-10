L'ISRO prévoit une deuxième mission sur Mars avec Mangalyaan-2

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare pour sa deuxième mission sur Mars, appelée Mars Orbiter Mission-2 (MOM-2) ou Mangalyaan-2. Cette prochaine mission fait suite à la mission réussie Chandrayaan-3 sur la Lune et à la mission en cours Aditya-L1. L’objectif de Mangalyaan-2 est d’explorer davantage la planète rouge et d’élargir nos connaissances sur son atmosphère, son environnement et sa poussière interplanétaire.

Mangalyaan-2 sera équipé de quatre charges utiles qui mèneront diverses expériences scientifiques. La première charge utile, la Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), vise à percer les mystères des régions de haute altitude de Mars en étudiant l'abondance, la propagation et le mouvement des substances. La deuxième charge utile, l’expérience Radio Occultation (RO), mesurera les profils de densité électronique et étudiera l’atmosphère de Mars. La troisième charge utile, le spectromètre d'ions énergétiques (EIS), se concentrera sur l'étude des particules d'énergie solaire et des particules de vent solaire suprathermiques. Enfin, la sonde Langmuir et l'expérience sur le champ électrique (LPEX) seront utilisées pour étudier la densité du nombre d'électrons, la température des électrons et les ondes du champ électrique dans l'environnement plasma de Mars.

Si les spéculations et les affirmations sont vraies, Mangalyaan-2 sera un autre projet important pour l'ISRO. De plus, le chef de l'ISRO, S. Somanath, a révélé que l'Inde prévoyait également une mission d'exploration spatiale vers Vénus, nommée Shukrayaan. Avec ces projets ambitieux et les missions majeures prévues pour les années à venir, l'ISRO continue de faire plaisir aux Indiens et d'apporter des contributions significatives au domaine de l'exploration spatiale.

Sources:

– Laboratoire de Recherche Physique

– Le chef de l'ISRO, S. Somanath