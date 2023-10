Mission Mangalyaan-2 : la deuxième mission de l'Inde sur Mars

By

L’Inde se prépare pour sa deuxième mission vers Mars, connue sous le nom de mission Mars Orbiter Mission-2 ou Mangalyaan-2. Cette mission constitue une étape importante dans l'exploration spatiale, après le succès de la première mission indienne vers Mars, qui a atteint l'orbite autour de la planète rouge il y a neuf ans.

La mission Mangalyaan-2 transportera une gamme de charges utiles scientifiques, chacune à différents stades de développement. Ces charges utiles comprennent l'expérience Mars Orbit Dust (MODEX), l'expérience de radio-occultation (RO), le spectromètre d'ions énergétiques (EIS), la sonde Langmuir et l'expérience de champ électrique (LPEX).

La Mars Orbit Dust Experiment (MODEX) étudiera les particules de poussière présentes dans l’atmosphère martienne. Cela fournira des informations précieuses sur la composition et le comportement de ces particules.

L'expérience Radio Occultation (RO) vise à étudier la propagation des ondes radio dans l'atmosphère martienne. Cette expérience aidera les scientifiques à comprendre la structure et les propriétés de l'atmosphère.

Le spectromètre d'ions énergétiques (EIS) mesurera les ions énergétiques présents dans l'environnement martien. Ces données contribueront à notre compréhension de l’interaction entre la planète et son environnement spatial environnant.

La sonde Langmuir et l'expérience sur le champ électrique (LPEX) étudieront les champs électriques et les particules chargées présentes dans l'ionosphère martienne. Cette expérience contribuera à notre connaissance de la dynamique ionosphérique et des processus plasmatiques sur Mars.

La mission Mangalyaan-2 est une entreprise ambitieuse qui met en valeur les capacités croissantes de l'Inde en matière d'exploration spatiale. Il vise à approfondir notre compréhension de Mars et à contribuer aux connaissances de la communauté scientifique mondiale sur la planète rouge.

