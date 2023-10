L'ISRO indien prépare la mission Mars Orbiter-2

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare pour sa deuxième mission vers Mars, après le succès de la première mission Mars Orbiter (Mangalyaan-1) il y a neuf ans. La Mars Orbiter Mission-2, également connue sous le nom de Mangalyaan-2, transportera quatre charges utiles pour étudier divers aspects de la planète rouge.

Les charges utiles à bord du vaisseau spatial comprendront le Mars Orbiter Dust Experiment (MODEX), qui analysera les particules de poussière interplanétaires et leur répartition sur Mars. L'expérience Radio Occultation (RO) mesurera les profils de densité des neutrons et des électrons dans l'atmosphère martienne. Le spectromètre d'ions énergétiques (EIS) analysera l'énergie solaire et les particules du vent solaire, aidant ainsi à comprendre la perte de l'atmosphère de la planète. De plus, la sonde Langmuir et l’expérience sur le champ électrique (EFE) fourniront des données sur l’environnement plasmatique de Mars.

L'instrument MODEX jouera un rôle crucial dans la compréhension de l'origine et des caractéristiques des particules de poussière interplanétaires sur Mars. Cela permettra également de confirmer la présence d’un anneau hypothétique autour de Mars et de déterminer si la poussière interplanétaire provient de ses lunes, Phobos et Deimos.

La précédente mission Mangalyaan-1 était la première mission planétaire réussie de l'Inde, plaçant le pays comme le quatrième pays à atteindre l'orbite martienne. Il transportait cinq charges utiles scientifiques pour étudier la surface, la morphologie, la minéralogie et l’atmosphère de Mars.

Sources : responsable de l'ISRO, documents de mission

Définitions : ISRO – Organisation indienne de recherche spatiale.