Mangalyaan-2 : l'ISRO se prépare pour une deuxième mission sur Mars 9 ans après le succès de MOM

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare à lancer un autre vaisseau spatial vers Mars, neuf ans après sa première tentative réussie de placer une fusée en orbite autour de la planète rouge. La prochaine mission, connue sous le nom de Mangalyaan-2 ou Mars Orbiter Mission-2, vise à étudier la poussière interplanétaire et divers aspects de Mars, notamment son atmosphère et son environnement.

La précédente mission de l'ISRO, la Mars Orbiter Mission (MOM), a connu un succès significatif en 2014. Sur cette base, l'agence spatiale est désormais pleinement préparée pour sa deuxième mission sur Mars. Selon les documents obtenus par Hindustan Times, Mangalyaan-2 emportera quatre charges utiles pour mener ces études.

Bien que les détails sur les charges utiles ne soient pas fournis, elles en sont actuellement à différents stades de développement. Cela indique que l'ISRO travaille activement sur les instruments scientifiques qui seront à bord de Mangalyaan-2. En étudiant la poussière interplanétaire, les scientifiques de l’ISRO espèrent mieux comprendre les origines et la composition de la poussière cosmique, ainsi que son interaction avec l’atmosphère martienne.

L'attention renouvelée de l'ISRO sur Mars intervient après deux autres missions importantes : Chandrayaan-3 et la mission solaire en cours, Aditya-L1. Ces missions ont encore renforcé les capacités d'exploration spatiale de l'Inde et ouvert la voie à des efforts scientifiques plus ambitieux.

Mangalyaan-2 témoigne de l'expertise croissante de l'Inde en matière d'exploration spatiale. Le succès des missions sur Mars renforce non seulement la réputation scientifique du pays, mais contribue également à la compréhension de Mars et de notre système solaire dans son ensemble par l'humanité.

Source: Hindustan Times