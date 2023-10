L'Inde prévoit une deuxième mission sur Mars avec Mangalyaan-2

L'Inde s'apprête à envoyer un autre vaisseau spatial sur Mars, neuf ans après sa première mission historique. L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) s’apprête à lancer prochainement Mangalyaan-2, officieusement connu sous le nom de Mars Orbiter Mission-2. La mission transportera quatre charges utiles pour étudier divers aspects de Mars, notamment la poussière interplanétaire, l'atmosphère martienne et l'environnement.

L'une des charges utiles, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), aidera les scientifiques à comprendre l'origine, l'abondance, la distribution et le flux des particules de poussière à haute altitude sur Mars. Une autre expérience, l’expérience Radio Occultation (RO), vise à mesurer les profils de densité neutre et électronique dans l’atmosphère martienne. Cette expérience utilise un émetteur micro-ondes fonctionnant à la fréquence de la bande X.

L'ISRO prévoit également de développer un spectromètre d'ions énergétiques (EIS) pour caractériser les particules d'énergie solaire et les particules de vent solaire suprathermique dans l'environnement martien. De plus, une expérience de sonde et de champ électrique de Langmuir (LPEX) permettra de mesurer la densité du nombre d'électrons, la température des électrons et les ondes du champ électrique, offrant ainsi une meilleure compréhension de l'environnement plasmatique sur Mars.

En 2014, l’Inde a franchi une étape importante en entrant avec succès sur l’orbite de Mars lors de sa première tentative. La première mission sur Mars transportait cinq charges utiles scientifiques pour étudier divers aspects des caractéristiques de la surface, de la morphologie, de la minéralogie et de l'atmosphère de la planète. Les objectifs comprenaient la conception et le lancement d'un vaisseau spatial Mars Orbiter capable de fonctionner de manière autonome pendant le voyage et en orbite autour de Mars.

L'intérêt renouvelé de l'Inde pour l'exploration de Mars met en évidence son engagement à approfondir les connaissances scientifiques et les capacités technologiques en matière d'exploration spatiale. Avec Mangalyaan-2, les chercheurs espèrent recueillir davantage de données sur Mars et mieux comprendre son atmosphère, son environnement et son habitabilité potentielle. Cette mission représente une autre étape importante dans l’ambitieux programme d’exploration spatiale de l’Inde.

