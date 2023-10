Mangalyaan-2 : l'Inde prévoit une deuxième mission sur Mars

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) s'apprête à lancer sa deuxième mission vers Mars, Mangalyaan-2, neuf ans après le succès de sa première mission qui avait placé une fusée en orbite autour de la planète rouge. Selon les documents consultés par HT, Mangalyaan-2 transportera quatre charges utiles pour étudier divers aspects de Mars.

Les charges utiles à bord de Mangalyaan-2 comprennent une expérience sur la poussière sur orbite martienne (MODEX), une expérience de radio-occultation (RO), un spectromètre d'ions énergétiques (EIS) et une expérience de sonde et de champ électrique de Langmuir (LPEX). Le MODEX aidera à comprendre l’origine, l’abondance, la distribution et le flux des particules de poussière interplanétaires à haute altitude sur Mars.

L'expérience RO vise à mesurer les profils de densité neutre et électronique, tandis que l'EIS caractérisera les particules d'énergie solaire et les particules de vent solaire suprathermiques dans l'environnement martien. Le LPEX mesurera la densité du nombre d’électrons, la température des électrons et les ondes du champ électrique pour permettre une meilleure compréhension de l’environnement plasmatique de Mars.

Le succès de la première mission indienne sur Mars le 24 septembre 2014 a fait de l'Inde la quatrième agence spatiale au monde à placer un vaisseau spatial en orbite martienne et la première à le faire dès sa première tentative. La mission, lancée le 5 novembre 2013, transportait cinq charges utiles scientifiques pour étudier les caractéristiques de la surface, la morphologie, la minéralogie et l'atmosphère de la planète.

Sources : Hindustan Times

Définitions:

ISRO : L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) est l'agence spatiale nationale de l'Inde. Il est responsable de la planification, du développement et de l'exécution des missions spatiales de l'Inde.

Mangalyaan-2 : Mangalyaan-2 est la deuxième mission vers Mars de l'ISRO. Il vise à étudier divers aspects de Mars, notamment la poussière interplanétaire, l’atmosphère martienne et l’environnement.

Charges utiles : Dans le cadre d'une mission spatiale, une charge utile désigne les instruments ou équipements transportés par un vaisseau spatial à des fins scientifiques ou technologiques.

Sources:

Horaires de l'Hindustan : [Lien]