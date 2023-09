Les mammifères risquent de disparaître avec le prochain supercontinent, selon une étude

Une nouvelle étude révèle que les mammifères sont les plus susceptibles d'être anéantis par la formation du prochain supercontinent terrestre, la Pangée Ultima. En modélisant la tolérance à la chaleur des mammifères et en considérant les futures conditions climatiques de la Terre, des chercheurs de l'Université de Bristol ont prédit que la formation de la Pangée Ultima entraînerait l'extinction des mammifères. L'étude, publiée dans Nature Geoscience, a utilisé un modèle climatique pour prendre en compte les changements de température à la surface des terres, l'intensité accrue du rayonnement solaire et les niveaux élevés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Les supercontinents ont toujours été associés à des extinctions massives, quatre des cinq dernières extinctions coïncidant avec des formations de supercontinents. Le prochain supercontinent, la Pangée Ultima, devrait se former dans environ 250 millions d'années. La Pangée Ultima sera nettement plus chaude que la Terre actuelle, dépourvue de l’effet rafraîchissant des océans et absorbant davantage de rayonnement d’un soleil plus ancien et plus actif. Le supercontinent aura également des niveaux de dioxyde de carbone plus élevés en raison de l’activité volcanique.

Les conditions chaudes et inhospitalières de Pangea Ultima constitueront un défi majeur pour les mammifères. Les mammifères possèdent des adaptations qui leur permettent de faire face à des températures élevées, comme des glandes sudoripares et un système circulatoire qui évacue la chaleur. Cependant, leurs mécanismes de régulation de la température commencent à échouer lorsque les températures dépassent 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius) par temps sec ou 95 degrés Fahrenheit (35 degrés Celsius) dans des conditions humides.

Les chercheurs ont utilisé un modèle climatique pour simuler les températures et l’humidité à travers la Pangea Ultima. La simulation a montré que seulement 8 % des terres du supercontinent seraient habitables pour les mammifères en raison de l'augmentation des températures et de l'humidité. L’étude suggère également que des éruptions volcaniques massives formant des régions couvertes de lave connues sous le nom de grandes provinces ignées pourraient contribuer à l’augmentation extrême des températures.

Bien que les reptiles ou d’autres organismes puissent être mieux adaptés aux conditions difficiles de la Pangea Ultima, il reste incertain si une espèce survivra. L'étude conclut que l'adaptabilité future des plantes et la résilience des écosystèmes marins nécessitent des recherches plus approfondies pour mieux comprendre l'impact de Pangea Ultima sur toutes les formes de vie.

Sources: www.livescience.com

Image: Unsplash