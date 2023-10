Se préparer à la vie sur la Lune et sur Mars : installations spatiales analogiques

By

Un aspect essentiel de la préparation à la colonisation humaine sur la Lune ou sur Mars est la pratique. Pour imiter les conditions de ces environnements extraterrestres, des « espaces » connus sous le nom d'installations spatiales analogiques sont en cours de construction ici sur Terre. Bien que l’expérience ne reproduise pas entièrement l’apesanteur, ces installations visent à simuler divers aspects de la destination prévue, qu’il s’agisse de la Lune, de Mars ou d’une station spatiale.

Ces installations spatiales analogiques répondent à un double objectif. Premièrement, ils dispensent une formation aux astronautes, les aidant ainsi à s’acclimater aux défis uniques auxquels ils seront confrontés dans l’espace. Deuxièmement, ils fournissent une plate-forme aux chercheurs pour étudier les comportements et les changements physiologiques vécus par les individus vivant en isolement confiné dans des conditions hostiles et désagréables.

Les chercheurs collectent des échantillons de crachats, d'urine, de sang et de matières fécales des astronautes pour étudier les changements dans leur microbiome intestinal, leurs niveaux de stress et leurs réponses immunitaires. Il existe une vingtaine d’installations spatiales analogiques dans le monde, situées dans des endroits désolés qui ressemblent aux paysages d’autres planètes. Par exemple, l’une de ces installations s’étend sur 20 1,200 pieds carrés et est située dans un désert de montagne à Hawaï, à une altitude de 8,200 XNUMX pieds, reflétant le paysage martien.

Pour renforcer encore l'authenticité, les habitants de ces installations spatiales analogiques communiquent via des téléphones qui introduisent un retard de signal de 20 minutes, similaire à celui que l'on connaîtrait dans l'espace. De plus, ils consomment des aliments surgelés et compostent même leurs propres déchets, imitant ainsi les défis de la vie sur une autre planète.

Cependant, vivre dans ces établissements peut être difficile. Un article paru dans Undark met en lumière le cas d'une femme volontaire qui a éprouvé des difficultés à réintégrer la vie normale après avoir passé huit mois dans un établissement analogue en Russie. Cela suggère que l’impact psychologique de l’isolement et du confinement dans ces environnements simulés ne doit pas être sous-estimé.

En conclusion, les installations spatiales analogiques jouent un rôle essentiel dans la préparation des humains à la vie sur la Lune ou sur Mars. Ces espaces de formation aident non seulement les astronautes à se familiariser avec les conditions uniques qu’ils rencontreront, mais fournissent également aux chercheurs des informations précieuses sur la manière dont le corps et l’esprit humains s’adaptent aux environnements extrêmes. En étudiant le comportement, la physiologie et les effets psychologiques de la vie dans ces environnements simulés, nous pouvons mieux nous préparer aux défis qui nous attendent lorsque nous nous aventurons au-delà de la Terre.

Définitions:

– Installations spatiales analogiques : espaces sur Terre conçus pour simuler les conditions d’autres planètes ou environnements spatiaux.

– Microbiome intestinal : Communauté de micro-organismes résidant dans le tube digestif qui jouent un rôle crucial dans la digestion et la santé globale.

Sources:

Undark (aucune URL fournie)