Des chercheurs développent une méthode pour « câbler » des nanorubans de graphène pour la microélectronique

Les chercheurs ont réalisé une percée dans le développement de nanorubans de graphène (GNR), une classe de matériaux unidimensionnels prometteurs pour une utilisation dans les dispositifs microélectroniques. L’équipe a utilisé un processus basé sur la microscopie à effet tunnel (STM) pour fabriquer des contacts métalliques à l’échelle nanométrique sur des GNR individuels, permettant ainsi de contrôler leurs propriétés électroniques.

Le graphène, une couche d'atomes de carbone d'une épaisseur d'un atome, a attiré l'attention en tant que matériau électronique potentiel à grande vitesse. Cependant, son manque de propriétés semi-conductrices constitue une limitation. Dans cette étude, des GNR de précision atomique ont été créés et des contacts métalliques ont été réalisés avec succès, induisant la fonctionnalité nécessaire au fonctionnement des transistors.

Les chercheurs ont utilisé une technique impliquant un microscope à effet tunnel pour scanner la surface et identifier les GNR appropriés. Une fois un GNR identifié, le dépôt de métal a été déclenché à l’aide d’un faisceau d’électrons pour créer le câblage. Cette méthode de câblage des GNR s’est avérée plus précise et moins incertaine que les méthodes précédentes.

L’un des avantages de cette méthode est qu’elle est réalisée dans un environnement ultra-vide, garantissant la propreté du matériau et empêchant la dégradation des performances du dispositif. Les chercheurs ont également découvert qu’en plaçant des contacts métalliques sur les GNR, les propriétés électroniques des GNR étaient modifiées. Ce « dopage » des GNR peut être obtenu en déposant différents types de métaux, offrant ainsi un moyen d’ajuster les caractéristiques des GNR sans avoir recours à des réactions chimiques.

La prochaine étape pour les chercheurs consiste à créer un transistor fonctionnel à l’aide de cette méthode et à mesurer ses caractéristiques. Le développement d'une méthode précise et fiable pour établir des contacts métalliques avec des GNR spécifiques nous rapproche de la réalisation de dispositifs microélectroniques utilisant des nanorubans de graphène.

