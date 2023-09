Numérisation des merveilles géologiques de l'Arctique : la base de données de modèles numériques Svalbox

La base de données de modèles numériques Svalbox (DMDb) est une nouvelle base de données régionale qui offre aux géoscientifiques un accès aux modèles numériques d'affleurements (DOM) de l'archipel isolé du Svalbard. Publiée dans la revue Geosphere, la base de données contient actuellement 135 DOM, fournissant des données sur 114 km2 de cette zone difficile d'accès.

Les DOM sont des représentations numériques tridimensionnelles d'affleurements géologiques qui ont révolutionné la recherche géoscientifique moderne. Le Svalbox DMDb intègre ces modèles à d'autres données géoscientifiques, notamment des images de drones 3D, offrant aux géoscientifiques une vue complète des formations géologiques de cette région unique.

Le Svalbox DMDb se distingue par son adhésion aux principes FAIR (trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables), ce qui signifie que les données et métadonnées partagées dans la base de données peuvent être facilement localisées, consultées et utilisées par d'autres chercheurs. Chaque entrée de la base de données comprend des données d'entrée brutes et des données de sortie traitées et possède un DOI pour la traçabilité et la citation.

Cette base de données est particulièrement précieuse pour les géoscientifiques travaillant au Svalbard, ainsi qu'à des fins éducatives. Les modèles numériques d'affleurements fournis par Svalbox DMDb prolongent indéfiniment la saison de terrain et permettent d'accéder à des sites généralement inaccessibles par le travail de terrain traditionnel. Cela aide les chercheurs à mieux se préparer aux expéditions et améliore leur compréhension du paysage arctique en évolution rapide, qui connaît des transformations importantes en raison du retrait des glaciers.

Un exemple notable mis en évidence dans l'article de Geosphere est le profil de Festningen, le seul géotope du Svalbard. Cette merveille géologique s'étend sur 400 millions d'années et offre une stratigraphie verticale unique sur un transect de 7 km. Le Svalbox DMDb préserve ces enregistrements géologiques en accéléré, garantissant ainsi leur signification scientifique pour les générations futures.

Le Svalbox DMDb continue de se développer à mesure que de nouveaux DOM sont ajoutés à la base de données. La disponibilité de ces modèles numériques a déjà donné lieu à des collaborations et des publications, contribuant à l'avancement de la recherche scientifique dans l'archipel du Svalbard.

