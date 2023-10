Comment les requins-marteaux subissent des changements dramatiques pendant la gestation

Des scientifiques de l'Université de Floride ont récemment mené une étude qui met en lumière le mystérieux processus par lequel les requins-marteaux subissent des changements dramatiques au cours de leur gestation. L’étude s’est concentrée sur les embryons de requin bonnet, une espèce de requin-marteau, et a révélé des transformations surprenantes qui se produisent au cours de leur croissance.

Vers le milieu de la gestation, ces embryons commencent à élargir considérablement leur tête, poussant leurs yeux en développement vers l’extérieur et créant une apparence étrange et peu naturelle. L'avant de leur tête continue alors d'évoluer, reculant vers les branchies et prenant la forme d'une pelle. Quelques mois plus tard, un requin d'un pied de long est né.

L’étude du développement des requins-marteaux est un défi en raison de leur naissance vivante et de leur statut en voie de disparition. Cependant, les bonnetheads, qui sont abondants dans le golfe du Mexique et dans l’océan Atlantique, offrent une opportunité unique pour la recherche. Des embryons conservés de bonnetheads ont été utilisés dans cette étude pour éviter de nuire à d'autres requins.

"C'était une opportunité unique que nous ne pourrons peut-être pas obtenir très longtemps avec les bonnetheads et que nous ne pourrons peut-être pas obtenir avec d'autres espèces de requins-marteaux", a déclaré Steven Byrum, un étudiant diplômé impliqué dans l'étude.

Les chercheurs visent à découvrir les mécanismes qui régissent l’évolution de la forme de la tête du requin-marteau et à comprendre les raisons évolutives de ses caractéristiques uniques. On pense que ces caractéristiques améliorent leur champ visuel et leur capacité à détecter les mouvements électriques de leurs proies.

Les requins-marteaux sont connus pour leur tête distinctive en forme de marteau, appelée « céphalofoil », qui leur confère des avantages dans leur environnement marin. Ils ont un large champ de vision et une perception améliorée de la profondeur grâce au positionnement de leurs yeux sur les extrémités du céphalophylle. La tête en forme de marteau leur permet également d’effectuer rapidement des virages serrés.

Les requins marteaux se trouvent partout dans le monde dans les eaux plus chaudes le long des côtes et des plateaux continentaux. Leur taille varie, allant d'espèces plus petites comme le bonnethead mesurant environ 3 à 4 pieds de long, à des espèces plus grandes comme le grand requin-marteau, qui peut atteindre 20 pieds. Ces requins se nourrissent principalement de poissons, notamment d'autres requins, de calmars, de poulpes et de crustacés.

De nombreuses espèces de requins-marteaux sont classées comme menacées ou vulnérables en raison de la surpêche et du commerce mondial des ailerons de requin. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger ces prédateurs marins uniques et importants.

Comprendre le processus de développement des requins-marteaux, comme l'a révélé l'étude de l'Université de Floride, est crucial pour leur conservation et leur gestion. La recherche fournit des informations précieuses sur l’évolution et les caractéristiques uniques des requins-marteaux, contribuant ainsi à l’ensemble des connaissances nécessaires à leur protection.

Source : Étude de l’Université de Floride, Developmental Dynamics