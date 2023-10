Une lumière mystérieuse et une détonation entendues dans le nord de Melbourne incitent les experts à chercher des réponses

By

Les habitants du nord de Melbourne ont été déconcertés par un éclair lumineux de lumière orange suivi d'une forte explosion qui s'est produite mercredi peu avant 9 heures. Les images de l'incident ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, capturant le moment où un habitant de Doreen a été témoin du phénomène alors qu'il récupérait quelque chose dans sa voiture. Intrigué par le son, il s'est aventuré dans la rue pour en rechercher la source.

Selon Sean Scanlon, un résident de Doreen, le bruit ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais entendu. "Cela a secoué le sol et tous les voisins ont dû quitter leur maison", a-t-il déclaré à 7NEWS. L'explosion ne s'est pas limitée à Doreen, car les habitants de Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek et Doncaster ont également déclaré avoir entendu une forte détonation.

Les autorités et les experts du secteur spatial ont été laissés perplexes face à l’événement, car aucune activité météoritique n’a été détectée dans la zone. Geoscience Australia n'a enregistré aucune activité sismique et la compagnie d'électricité AusNet n'a trouvé aucune preuve d'explosion ou de dommage. Le gouvernement de Victoria a confirmé qu'il n'y avait eu aucune détonation non autorisée dans la carrière voisine ni aucun chantier routier en cours.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit à Victoria. En août, une boule de lumière similaire accompagnée d’un fort bruit a été observée dans le ciel. L'agence spatiale a déterminé plus tard qu'il s'agissait très probablement de débris d'une fusée russe Soyouz-2 rentrant dans l'atmosphère terrestre.

La cause de la récente explosion mystérieuse dans le nord de Melbourne reste inconnue, laissant les experts et les résidents chercher des réponses avec impatience. Les autorités continuent d'enquêter sur l'incident pour déterminer son origine et sa nature.

Sources:

– 7NEWS : https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Lever du soleil/Twitter : https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411