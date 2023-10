Topologie et magnétisme liés dans les matériaux semi-métalliques

By

Des chercheurs du MIT ont découvert que la topologie joue un rôle crucial dans la stabilisation du magnétisme à des températures plus élevées dans certains matériaux semi-métalliques. Traditionnellement, ces matériaux ne présentent des propriétés magnétiques que lorsqu’ils sont refroidis à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. L’étude, dirigée par Mingda Li, professeur agrégé de sciences et d’ingénierie nucléaires au MIT, remet en question cette compréhension conventionnelle.

La recherche, publiée dans la revue Nature Communications, prouve que les structures topologiques appelées nœuds de Weyl trouvées dans un matériau semi-métallique appelé CeAlGe peuvent augmenter considérablement la température de travail du magnétisme. En modifiant les propriétés du matériau lui-même, plutôt que les moments magnétiques qu'il contient, les chercheurs ont pu modifier la façon dont les moments magnétiques interagissent les uns avec les autres, ce qui a permis de stabiliser le magnétisme à des températures plus élevées.

Cette découverte a de vastes implications pour le développement de matériaux topologiques dans diverses applications, telles que la microélectronique, les capteurs et les dispositifs thermoélectriques. Linda Ye, professeur adjoint de physique à Caltech, déclare que les résultats suggèrent que les nœuds topologiques non seulement stabilisent les ordres magnétiques statiques, mais jouent également un rôle dans la génération de fluctuations magnétiques.

Bien que les résultats remettent en question les connaissances existantes dans le domaine, les chercheurs soulignent que l’étude est le résultat d’une expérimentation minutieuse et de l’exploration de domaines négligés. L’équipe a utilisé plusieurs approches expérimentales et mené des tests complets pour reconstituer le puzzle du magnétisme à des températures plus élevées.

Ces recherches apportent un nouvel éclairage sur la relation entre topologie et magnétisme et ouvrent de nouvelles possibilités pour le développement de matériaux dotés de propriétés magnétiques améliorées à des températures de fonctionnement pratiques.

