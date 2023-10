Le mystère de la transition métal-isolant décrypté par les scientifiques

By

Les scientifiques ont réussi à décoder le mystère de la transition métal-isolant présentée par certains matériaux soumis à des stimuli externes tels que la température, la pression et les champs électriques. Cette découverte révolutionnaire ouvre la voie à la conception de matériaux et de dispositifs fonctionnels, notamment des capteurs et des actionneurs.

La transition entre les états métallique et isolant dans les matériaux fascine les scientifiques et les ingénieurs depuis sa découverte initiale dans la magnétite en 1939. Certains matériaux ont la capacité remarquable de passer de ces deux états sous divers stimuli externes. Ce phénomène, connu sous le nom de transition métal-isolant (MIT), a fourni des informations scientifiques essentielles et des applications pratiques dans un large éventail de dispositifs.

L’un de ces matériaux présentant la transition métal-isolant est le nitrure de chrome (CrN). Le mécanisme à l’origine de cette transition est resté expérimentalement non vérifié pendant près de deux décennies, malgré les prédictions théoriques. Cependant, une équipe du Centre Jawaharlal Nehru pour la recherche scientifique avancée (JNCASR) a démontré expérimentalement le rôle de la contrainte magnétique dans la transition métal-isolant dans le CrN.

L'équipe, dirigée par le professeur Bivas Saha, a découvert que la disposition particulière du spin atomique dans CrN génère une contrainte magnétique, qui entraîne la transition simultanée structurelle, magnétique et métal-isolant. Ce stress magnétique résulte de l’interaction entre deux ordres magnétiques distincts liés à l’interaction d’échange magnétique entre atomes de chrome voisins.

Pour manipuler la transition métal-isolant, l’équipe a utilisé une technique appelée ingénierie de déformation épitaxiale, qui consiste à modifier l’espacement atomique à l’équilibre au sein des films ultrafins de CrN. Ils ont constaté que la contrainte de compression augmente la contrainte magnétique, entraînant une transition métal-isolant à des températures plus élevées que les valeurs de masse. À l’inverse, la contrainte de traction diminue la contrainte magnétique, conduisant à une transition à des températures nettement plus basses.

Les découvertes de l'équipe, publiées dans la revue Phys. Le révérend Lett, souligne le rôle central de la contrainte magnétique dans la transition métal-isolant du CrN. Cette découverte introduit le stress magnétique comme nouvelle force motrice aux côtés de forces bien établies telles que la répulsion coulombienne et les effets de localisation.

La nouvelle compréhension du mécanisme de transition métal-isolant peut contribuer à une meilleure compréhension du couplage entre les degrés de liberté de spin, de charge et de réseau dans les matériaux. De plus, cela ouvre la possibilité d’identifier de nouveaux matériaux soumis à une contrainte magnétique importante et d’explorer de nouvelles classes de matériaux présentant la transition de phase métal-isolant.

Sources:

– Centre Jawaharlal Nehru pour la recherche scientifique avancée (JNCASR)

– Phys. Révérend Lett