Une tempête solaire menace la Terre à l’approche d’une éjection massive de masse coronale

Le 16 octobre, une puissante éruption de filament magnétique s'est produite sur le Soleil, plus précisément sur la tache solaire active AR3467. Cette éruption a entraîné l’éjection de matière solaire et de plasma dans l’espace, connue sous le nom d’éjection de masse coronale (CME). Le CME se dirige actuellement vers la Terre, même si les modèles de la NASA indiquent qu'un impact direct est peu probable. Au lieu de cela, le CME devrait balayer notre planète, déclenchant potentiellement une tempête solaire.

Selon SpaceWeather.com, le CME pourrait porter un coup d'œil à la fin du 19 octobre. Cela signifie que seule une partie du nuage CME effleurera la magnétosphère terrestre, tandis que la majorité passera à côté. Cependant, même un coup d’œil suffit à provoquer une tempête solaire de moindre intensité sur Terre. La NASA a prédit une tempête géomagnétique de classe G1, qui pourrait provoquer des aurores et perturber les ondes radio, affectant ainsi la communication des marins, des aviateurs, des pilotes de drones et des opérateurs radioamateurs.

Les tempêtes solaires peuvent potentiellement provoquer des perturbations plus importantes. Dans le pire des cas, ils peuvent perturber les réseaux GPS et mobiles, entraver la connectivité Internet, endommager les satellites, provoquer des pannes du réseau électrique et même corrompre l’électronique au sol. Il est donc crucial de surveiller et d’étudier les activités du Soleil pour mieux comprendre et prédire ces événements.

L'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) de la NASA est un satellite lancé en 1995 dans le cadre d'un projet collaboratif entre la NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA). Les instruments scientifiques de SOHO, notamment l'Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT), le Michelson Doppler Imager (MDI) et le LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph), permettent la capture d'images de la couronne solaire, la mesure de la vitesse de surface et du champ magnétique du Soleil. champs et l'observation de la faible couronne entourant le soleil.

