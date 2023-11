Magiciens : les maîtres illusionnistes qui équilibrent créativité et santé mentale

By

Les magiciens ont longtemps été associés à la mystique et à l’énigme, captivant le public avec leurs astuces et illusions hallucinantes. Mais contrairement à la croyance populaire, une étude récente menée par le département de psychologie de l'Université d'Aberystwyth révèle que les magiciens pourraient posséder un secret surprenant pour maintenir le bien-être face aux activités créatives.

Dans cette recherche révolutionnaire, près de 200 magiciens du monde entier ont été évalués pour leurs traits psychopathologiques, et les résultats ont été comparés à ceux d'autres groupes créatifs et à la population générale. Étonnamment, l’étude a révélé que les magiciens obtenaient des résultats nettement inférieurs à ceux des autres créatifs et de la population en général en ce qui concerne les problèmes de santé mentale.

Gil Greengross, le chercheur principal, a souligné que cette étude est la première du genre à mettre en évidence un groupe créatif qui présente des niveaux inférieurs de traits psychotiques par rapport à la population générale. Il a souligné que les magiciens obtenaient des résultats particulièrement faibles en matière de « non-conformité impulsive », un trait associé à un comportement antisocial et à une moindre maîtrise de soi.

L’attrait des magiciens ne réside pas seulement dans leur capacité à divertir mais aussi dans leur précision méticuleuse. Chaque mouvement, chaque mot est porteur de sens et de pensée, faisant de la précision un élément essentiel de leur métier. Les magiciens, tout comme les mathématiciens et les scientifiques, abordent leurs performances en mettant l'accent sur l'exactitude et l'exécution méticuleuse.

Un facteur inattendu contribuant au bien-être mental des magiciens est peut-être leur sens de la communauté et de la collaboration. Bien qu’ils soient concurrents, les magiciens se soutiennent et partagent souvent des idées, favorisant ainsi une camaraderie unique. Cet esprit de collaboration contraste fortement avec la notion stéréotypée de magiciens rivaux gardant jalousement leurs tours. Les magiciens adhèrent à une puissante culture de partage des connaissances et d’encouragement mutuel.

Dans l’ensemble, cette étude remet en question la croyance largement répandue selon laquelle les individus créatifs sont des âmes tourmentées. Les magiciens prouvent qu’il est possible de naviguer dans le domaine de la créativité tout en maintenant son bien-être mental. Leur capacité à trouver un équilibre entre innovation et conformité, leur accent sur la précision et leur communauté de soutien contribuent tous à leur profil unique en matière de santé mentale.

