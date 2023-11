La police provinciale demande de l'aide après un vol d'objets de grande valeur dans un magasin de loisirs local

La Police provinciale de l'Ontario du sud de la baie Georgienne demande de l'aide au public pour résoudre un récent cambriolage dans un magasin de détail populaire de Midland. Au cours du week-end, Event Horizon Hobbies, sur King Street, a été victime d'un cambriolage nocturne, ce qui a incité les autorités à réagir immédiatement.

Selon le rapport de police, les agresseurs ont réussi à pénétrer dans le magasin en brisant la porte vitrée vers 2 h 30 du matin. Une fois à l'intérieur, ils se sont enfuis avec une quantité importante de cartes magiques, un élément de collection très recherché du populaire Magie : le jeu de rassemblement. La valeur des cartes volées est estimée à plus de 20,000 XNUMX dollars.

Les forces de l'ordre locales encouragent toute personne en possession d'informations pertinentes concernant le crime à se manifester. Les individus sont invités à contacter directement l'OPP au (888) 310-1122 ou par courrier électronique à [email protected]. Ils peuvent également contacter Crime Stoppers de manière anonyme en appelant le (800) 222-TIPS (8477) ou en soumettant leurs informations en ligne via un site dédié. chaînes.

Le vol d'Event Horizon Hobbies a non seulement entraîné des pertes financières substantielles pour le magasin, mais a également provoqué une détresse au sein de la communauté des joueurs locale. Les passionnés de Magic : The Gathering s'appuient sur des établissements réputés comme Event Horizon Hobbies pour profiter de leur passe-temps et se connecter avec d'autres joueurs. L'incident rappelle l'importance de la vigilance et du soutien de la communauté pour dissuader les activités criminelles.

FAQ:

Q : Que sont les cartes magiques ?

R : Les cartes Magic sont des cartes à collectionner utilisées dans le jeu de cartes à collectionner populaire appelé Magic : The Gathering. Ces cartes présentent divers personnages, sorts et capacités que les joueurs peuvent utiliser stratégiquement pour s'affronter.

Q : Où puis-je fournir des informations sur le crime ?

R : Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider l'enquête, contactez directement la Police provinciale de l'Ontario au (888) 310-1122 ou envoyez-leur un courrier électronique à [email protected]. Vous pouvez également contacter Échec au crime de manière anonyme en appelant le (800) 222- CONSEILS (8477) ou en soumettant vos informations via leur plateforme en ligne.