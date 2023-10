Modèle d'apprentissage automatique OncoNPC : Révolutionner le diagnostic du cancer primaire inconnu

Le modèle d'apprentissage automatique OncoNPC offre l'espoir d'un diagnostic précis du cancer primitif inconnu (CUP), une maladie dans laquelle le site primaire du cancer n'est pas identifié. L'identification de la source du cancer est cruciale pour un traitement efficace, mais dans 3 à 5 % des cas, le bilan diagnostique standard ne parvient pas à identifier le site primaire, ce qui conduit à un sombre pronostic. OncoNPC, développé par la doctorante Intae Moon et ses collègues du MIT et du Dana-Farber Cancer Institute, vise à combler cette lacune.

Traditionnellement, le séquençage de nouvelle génération (NGS) est utilisé pour déterminer les types de cancer, mais la grande quantité de données de mutation générées peut submerger les médecins lors du diagnostic initial. Moon et son équipe ont développé OncoNPC pour analyser efficacement les données de mutation complexes. Tirant parti de l'algorithme XGBoost, le modèle identifie les mutations génétiques associées à divers types de cancer, en intégrant l'âge et le sexe des patients à partir des dossiers de santé électroniques.

Publiée dans Nature Medicine, l’étude a formé OncoNPC sur les données de 36,445 971 échantillons de tumeurs et a atteint un taux de précision impressionnant. En appliquant le modèle à 41.2 tumeurs CUP, les chercheurs ont réussi à en classer XNUMX pour cent. Le modèle a également fourni des informations sur les caractéristiques génétiques pertinentes pour identifier chaque type de cancer.

Pour valider l'exactitude d'OncoNPC, les chercheurs ont comparé ses prédictions avec les données NGS des patients. Les prédictions du modèle correspondent étroitement au type de cancer indiqué par la prédisposition génétique, inspirant confiance dans ses performances. Une analyse rétrospective de 158 patients CUP a montré que ceux dont les traitements correspondaient aux prédictions d'OncoNPC présentaient des taux de survie considérablement améliorés.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer l'efficacité du modèle auprès de divers patients et de sites de cancer moins courants, l'impact potentiel d'OncoNPC est indéniable. Les hôpitaux utilisant le séquençage des tumeurs NGS pourraient intégrer cet outil d’apprentissage automatique comme source d’informations supplémentaire pour les oncologues, conduisant ainsi à des décisions de traitement plus précises et plus efficaces. En fin de compte, OncoNPC apporte de l’espoir aux patients CUP dont le pronostic est depuis longtemps sombre. Avec sa précision impressionnante et son potentiel de traitement de précision, cette percée représente une lueur d’espoir dans la lutte contre le cancer primitif inconnu.

Source : Médecine naturelle