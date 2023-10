Une technique d'imagerie plus rapide et plus profonde pour les cerveaux de souris vivantes

Les chercheurs du FAS Center for Advanced Imaging ont développé une technique plus rapide et plus efficace pour imager les profondeurs du cerveau de souris vivantes. Les techniques d'imagerie traditionnelles, telles que la microscopie à fluorescence, présentent des limites lorsqu'il s'agit d'imagerie en profondeur dans les tissus en raison de la diffusion des longueurs d'onde. Cependant, l’invention de la microscopie à deux photons a permis à des longueurs d’onde de lumière plus longues de pénétrer plus profondément dans les tissus.

Bien que la microscopie à deux photons soit efficace, elle ne peut exciter qu’un seul point du tissu à la fois, ce qui entraîne un processus lent et fastidieux. Pour surmonter cette limitation, les chercheurs ont mis en œuvre une nouvelle technique appelée De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP implique l’excitation simultanée de plusieurs points sur le tissu à l’aide de modèles d’excitation pré-codés.

En utilisant plusieurs modèles d’excitation et en détectant plusieurs images, un algorithme informatique est utilisé pour reconstruire une image de haute qualité du tissu. Les résultats obtenus par DEEP sont comparables à ceux obtenus par microscopie traditionnelle à deux photons à balayage ponctuel. Cependant, DEEP ne nécessite que des centaines d’images, au lieu des centaines de milliers requis pour les techniques de balayage ponctuel.

Grâce à DEEP, les chercheurs ont pu imager des cerveaux de souris vivantes jusqu'à une profondeur de 300 microns. Cette technique a le potentiel d’accélérer considérablement le processus d’imagerie et de fournir aux chercheurs des images plus détaillées et plus précises.

Source : Lumière : Science et applications (DOI : 10.1038/s41377-023-01248-6)