Une nouvelle approche d’apprentissage automatique prédit les réactions cellulaires individuelles aux traitements

Des chercheurs de l’ETH Zurich et de l’hôpital universitaire de Zurich ont développé une nouvelle approche d’apprentissage automatique capable de prédire avec précision la réaction des cellules individuelles à des traitements spécifiques. Cette avancée laisse espérer des diagnostics plus précis et des thérapies personnalisées.

Comprendre comment les cellules individuelles réagissent aux médicaments est crucial dans la lutte contre des maladies comme le cancer. L’objectif est de trouver la combinaison et le dosage les plus efficaces de médicaments capables de cibler et de détruire spécifiquement les cellules tumorales. Cependant, les méthodes traditionnelles ne fournissent que la réponse moyenne d’une population cellulaire, et certaines cellules tumorales résistantes aux médicaments peuvent passer inaperçues. Cela peut conduire à la propagation du cancer.

La nouvelle approche reconnaît les réactions distinctes que des cellules individuelles peuvent avoir face à un médicament au sein d’une population plus large. Cette compréhension fine de la variation cellulaire est essentielle pour développer des traitements contre le cancer plus efficaces. Au lieu de s’appuyer sur la réponse moyenne d’un groupe cellulaire, la nouvelle méthode peut décrire et prédire avec précision comment chaque cellule réagira à un médicament.

Les chercheurs qualifient de perturbations les réactions moléculaires des cellules face à des influences chimiques, physiques ou génétiques. En étudiant la façon dont les cellules cancéreuses réagissent aux médicaments et en identifiant les caractéristiques des cellules qui forment une résistance, les chercheurs peuvent développer de nouvelles approches thérapeutiques susceptibles d’inhiber la croissance cellulaire ou de provoquer la mort des cellules pathogènes.

La nouvelle méthode d’apprentissage automatique, appelée CellOT, évalue non seulement les données cellulaires existantes, mais prédit également comment les cellules individuelles réagiront à des perturbations qui n’ont pas encore été mesurées en laboratoire. Cela permet des traitements plus ciblés et personnalisés, car des prédictions peuvent être faites sur l'effet d'une perturbation sur des cellules invisibles.

Bien que des essais cliniques complets soient encore nécessaires avant que l'approche puisse être utilisée en milieu hospitalier, les chercheurs ont démontré la capacité de la méthode à fournir des prédictions très précises. Cette avancée ouvre la voie à des diagnostics et à des traitements plus précis et plus efficaces pour diverses maladies.

Source : ETH Zurich

Définitions:

– CellOT : une méthode d'apprentissage automatique qui évalue les données de mesure cellulaire et prédit comment les cellules individuelles réagiront aux perturbations.

– Perturbation : réactions moléculaires par lesquelles les cellules répondent à des influences chimiques, physiques ou génétiques.

– Pathogène : Capable de provoquer une maladie.

– Phénotypes : Caractéristiques ou traits observables d’un organisme.

– Transport optimal : théorie mathématique qui décrit et prédit les changements progressifs dans les états cellulaires.