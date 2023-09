L'apprentissage automatique accélère la correction des erreurs quantiques

By

Les chercheurs du RIKEN Center for Quantum Computing ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la correction des erreurs quantiques grâce à l’apprentissage automatique. Les ordinateurs quantiques fonctionnent sur des qubits, qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états, contrairement aux ordinateurs classiques qui fonctionnent sur des bits. Cette caractéristique permet aux ordinateurs quantiques d’effectuer des tâches présentant des avantages potentiels en matière de recherche, d’optimisation et de cryptographie. Cependant, la nature fragile des superpositions quantiques les rend sensibles aux erreurs induites par les perturbations environnementales, entraînant la perte des avantages quantiques.

Des méthodes de correction d’erreurs quantiques ont été développées pour neutraliser les erreurs, mais leur mise en œuvre s’est avérée difficile en raison de la complexité accrue des dispositifs et des processus sujets aux erreurs. Dans cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur une approche autonome de la correction des erreurs quantiques utilisant l’apprentissage automatique. Ils ont utilisé l’apprentissage par renforcement, une technique avancée d’apprentissage automatique, pour optimiser un environnement artificiel qui remplace les fréquentes mesures de détection d’erreurs.

Les chercheurs ont étudié les « codages de qubits bosoniques », qui sont utilisés dans les machines informatiques quantiques actuelles basées sur des circuits supraconducteurs. Grâce à leur exploration, ils ont identifié un codage qubit simple et approximatif qui réduisait considérablement la complexité du dispositif et surpassait les autres codages en termes de capacités de correction d’erreurs.

Les résultats de cette étude démontrent le potentiel de l’apprentissage automatique dans la correction des erreurs quantiques et nous rapprochent de la mise en œuvre réussie de la correction des erreurs quantiques dans les expériences. L'intégration de l'apprentissage automatique, des réseaux de neurones artificiels, de la correction des erreurs quantiques et de la tolérance aux pannes quantiques peut relever les défis du calcul et de l'optimisation quantiques à grande échelle.

Cette recherche, publiée dans Physical Review Letters, contribue à l’avancement de la technologie informatique quantique en permettant des systèmes de correction d’erreurs plus efficients et plus efficaces.

Source : RIKEN, lettres d'examen physique