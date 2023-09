L'avenir de l'astronomie : apprentissage automatique et enquêtes à grande échelle

L'astronomie entre dans une nouvelle ère avec l'essor des grandes enquêtes à grand champ et l'intégration de l'apprentissage automatique. Même si l’astronomie à champ étroit revêt toujours de l’importance, les véritables moteurs de découvertes dans les décennies à venir seront ces études à grand champ combinées à une intelligence artificielle avancée.

Un programme d'apprentissage automatique récemment développé, ASTRONOMALY, a réalisé des progrès significatifs dans ce domaine. En scannant près de quatre millions d’images de galaxies issues du Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS), ASTRONOMALY a identifié 1635 18 anomalies, dont XNUMX sources jusqu’alors inconnues et présentant une morphologie très inhabituelle. Cela met en évidence le potentiel des efforts de collaboration entre les humains et les logiciels, où la combinaison peut permettre d’obtenir une meilleure science observationnelle que l’un ou l’autre ne pourrait le faire indépendamment.

Le principal défi de l’astronomie moderne réside dans la grande quantité de données produites par les télescopes d’enquête. Par exemple, le prochain observatoire Vera Rubin devrait générer 20 téraoctets de données chaque nuit, conduisant à terme à 32 20 milliards d’observations de XNUMX milliards de galaxies sur une décennie. Des ensembles de données aussi massifs dépassent les capacités des humains à les analyser et à les comprendre en profondeur. C’est là qu’intervient l’intelligence artificielle, permettant un traitement et une analyse efficaces.

Les programmes précédents de détection d’anomalies étaient limités par leur dépendance à des phénomènes spécifiques, ce qui entraînait la détection d’anomalies similaires plutôt que de détections entièrement nouvelles. ASTRONOMALY, en revanche, fonctionne de manière non supervisée, ce qui lui permet d'identifier de nouvelles valeurs aberrantes. Il a le potentiel de découvrir des phénomènes qui excitent les astronomes, tels que les lentilles gravitationnelles, les fusions galactiques et les modèles inhabituels de décalage vers le rouge. Cependant, ASTRONOMALY fonctionne mieux lorsqu’il est combiné à une forme d’apprentissage actif, intégrant la rétroaction humaine pour améliorer sa précision.

Dans une étude récente, les astronomes ont testé ASTRONOMALY sur un ensemble de données plus vaste que jamais et ont découvert qu’il pouvait fonctionner efficacement à grande échelle. En alimentant le programme avec une quantité massive de données DECaLS, ils ont pu identifier des anomalies uniques en utilisant la méthode non supervisée, complétée par un apprentissage actif. Les anomalies les plus intrigantes comprenaient des galaxies en anneaux avec des couleurs et une morphologie inhabituelles, des systèmes potentiellement fortement lentillés, des groupes en interaction connus et des alignements fortuits.

Ce qui rend ASTRONOMALY particulièrement précieux, c'est sa capacité à découvrir des objets rares qui autrement passeraient inaperçus. Par exemple, un objet particulier émet des émissions radio qui pourraient s’expliquer par la présence d’un quasar. De plus, il présente une caractéristique annulaire qui pourrait être une galaxie aux anneaux rouges ou une lentille gravitationnelle. Dans un autre cas, une galaxie étoilée en forme d'anneau avec une queue de marée ou une galaxie compagne en collision a été découverte. Ces découvertes passionnantes démontrent le potentiel des algorithmes d’apprentissage actif pour conduire à des découvertes révolutionnaires dans un avenir proche.

Bien que l’apprentissage automatique et les études à grand champ présentent de nombreuses opportunités pour les astronomes, certains défis doivent être relevés. L'un de ces défis est le transfert d'énormes quantités de données du serveur hôte vers les ordinateurs locaux, ce qui peut prendre des semaines. Pour surmonter ce problème, les chercheurs proposent qu’apporter une puissance de calcul aux observatoires eux-mêmes serait une solution plus pratique.

En conclusion, le visage de l’astronomie évolue avec l’émergence des enquêtes à grande échelle et de l’apprentissage automatique. ASTRONOMALY, avec sa combinaison d'apprentissage non supervisé et de rétroaction active, a fait ses preuves en révélant des anomalies uniques. L’avenir est très prometteur pour de nouvelles découvertes passionnantes dans le domaine de l’astronomie.

Sources:

– Verlon Etsebeth, Michelle Lochner, Mike Walmsley, Margherita Grespan. "Astronomalie à grande échelle : recherche d'anomalies parmi 4 millions de galaxies." Préimpression ArXiv.