Des astronomes découvrent le mystère de l'alignement de Novae avec Galactic Jet dans M87

Les astronomes ont fait une découverte intrigante dans la galaxie supermassive voisine M87. Cette galaxie est connue pour son jet massif de plasma jaillissant de son noyau vers l'espace, ainsi que pour l'apparition d'explosions stellaires appelées novae. Les Novae sont des explosions provoquées par des étoiles naines blanches qui volent de la matière à leurs étoiles compagnes dans des systèmes binaires. En règle générale, les novae sont dispersées de manière aléatoire dans une galaxie. Cependant, dans M87, les astronomes ont découvert que les novae sont inhabituellement alignées le long du jet.

À l’aide des données de deux études menées par le télescope spatial Hubble, les astronomes ont identifié 135 novae au sein de M87, et un nombre important d’entre elles sont apparues sur la trajectoire du jet. Les chances que cet alignement se produise de manière aléatoire sont estimées à seulement 0.3 %. On ne sait pas si cet alignement est unique à M87 ou s'il est courant dans les galaxies à jets.

Les Novae se produisent lorsqu'une étoile naine blanche dans un système binaire accumule de la matière de son étoile compagne, provoquant une explosion thermonucléaire. D’autre part, le jet galactique de M87 est propulsé par le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie. Lorsque la matière tombe dans le trou noir, un disque d’accrétion se forme autour de lui et de puissants champs magnétiques expulsent un rayonnement intense, créant ainsi le jet.

Il existe quelques théories sur la façon dont le jet pourrait déclencher des novae, mais aucune n’a été prouvée de manière concluante. Une idée suggère que le rayonnement du jet réchauffe les étoiles donneuses, augmentant ainsi le transfert de masse vers leurs partenaires naines blanches et conduisant à des novae plus fréquentes. Cependant, les calculs mathématiques montrent que cette explication est trop faible pour rendre compte de l’alignement observé. Une autre possibilité est que le jet déclenche la formation d’étoiles, ce qui entraînerait davantage de systèmes binaires et donc davantage de novae. Mais l’absence d’une augmentation similaire de la zone de contre-jet de la galaxie remet en question cette théorie.

Les astronomes explorent actuellement d’autres possibilités. Une théorie suggère que les ondes de choc du jet pourraient rassembler du gaz et de la poussière, formant des nuages ​​​​de milieu interstellaire qui pourraient déclencher des novae lorsqu'elles atteignent des systèmes d'étoiles binaires. De plus, les ondes de choc pourraient réchauffer les étoiles, entraînant une augmentation des taux de transfert de masse. Cependant, ces idées nécessitent une enquête plus approfondie.

L'alignement des novae le long du jet de M87 reste inexpliqué et pose un mystère passionnant à élucider pour les astronomes. Comme l’affirment les auteurs de l’étude, l’augmentation du taux de nova le long du jet dans M87 est fermement établie mais il manque encore une explication définitive.

