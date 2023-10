La fonction d'une protéine lysosomale liée aux maladies neurodégénératives

By

Les lysosomes, de minuscules compartiments à l'intérieur des cellules qui agissent comme des déchets pour les molécules nécessitant une dégradation, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement cellulaire et la santé globale. La perturbation de la fonction des protéines lysosomales est associée à diverses maladies neurodégénératives. Cependant, comprendre comment les mutations des gènes codant pour ces protéines conduisent à des troubles est crucial pour développer de nouveaux traitements.

Dans une étude récente publiée dans Science, des chercheurs de l’Université de Stanford ont identifié la fonction d’une protéine lysosomale dérégulée dans une maladie neurodégénérative rare et mortelle. Ils ont découvert que cette protéine joue un rôle clé dans la synthèse d'une molécule lipidique appelée bis(monoacylglycéro)phosphate (BMP), qui joue un rôle crucial dans le développement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives. Cette percée fournit non seulement une cible potentielle pour le développement de nouveaux médicaments, mais remet également en question la vision traditionnelle selon laquelle les lysosomes sont uniquement impliqués dans la rupture des molécules, car il s'avère maintenant qu'ils sont impliqués dans la fabrication des molécules.

Le chercheur principal, Monther Abu-Remaileh, et son équipe étudient une série de maladies rares associées au dysfonctionnement lysosomal. Ils ont identifié un gène appelé CLN5 qui constitue un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Le gène CLN5 code pour une protéine à la fonction inconnue, ce qui a incité les chercheurs à étudier son rôle. Simultanément, les chercheurs étudiaient un lipide appelé BMP, perturbé dans les maladies neurodégénératives. La percée a eu lieu lorsqu'un chercheur a émis l'hypothèse que la protéine codée par le gène CLN5 pourrait en fait être la BMP synthase tant recherchée. L'équipe a mené des expériences qui ont confirmé cette hypothèse et ont conduit à la découverte de la fonction de la protéine.

Pour confirmer leurs découvertes, l’équipe de recherche a mené une expérience de « sauvetage » sur des cellules présentant une mutation CLN5. En fournissant à ces cellules CLN5 sans mutation, les niveaux normaux de BMP ont été restaurés. Cette expérience a fourni la preuve définitive que la protéine identifiée était bien la BMP synthase.

En conclusion, comprendre la fonction des protéines lysosomales et comment leurs mutations conduisent à la maladie est crucial pour développer de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives. La découverte de la fonction de cette protéine lysosomale ouvre de nouvelles possibilités de développement de médicaments et remet en question la compréhension actuelle des lysosomes dans les processus cellulaires.

Sources:

– Medoh, Uche et al. « La synthèse de BMP par des enzymes apparentées à distance comble les maladies de stockage lysosomal centrales et périphériques. » Sciences, vol. 373, non. 6560, 2021.

– Crédit image : Université de Stanford